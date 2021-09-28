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вторник, 28 сентября 2021 14:10

Цена на нефть превысила $80 - самый высокий показатель за три года

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Цена на нефть превысила $80 - самый высокий показатель за три года
Ожидается, что мировое потребление нефти вернется к допандемическому уровню в третьем квартале 2022 года / Bloomberg

Нефть марки Brent взлетела выше $80 за баррель. Ведущий эталон сырой нефти рос шесть дней подряд, достигнув максимума с октября 2018 года.

Нефть в этом году выросла, поскольку развертывание вакцинации в мире способствует спросу на энергию. Резкий скачок цен на газ подпитал цены на нефть. Об этом пишет Bloomberg.

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"Похоже, нефтяное ралли не закончено. Cпрос восстанавливается. Не вижу доказательств, что цена достигла максимума", - говорит главный стратег JTD Energy Services Pte Джон Дрисколл.

Когда мировой спрос увеличился, Организация стран-экспортеров нефти опубликовала Мировой нефтяной прогноз. Согласно ему, спрос на нефть может вырасти еще на 500 тыс. баррелей в день, поскольку высокие цены на газ вынудят его перейти на нефть.

Ожидается, что мировое потребление нефти вернется к допандемическому уровню в третьем квартале 2022 года.

Страны ОПЕК+ в августе согласились придерживаться существующего плана постепенного ежемесячного увеличения добычи нефти.

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