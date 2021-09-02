Страны ОПЕК+ договорились наращивать добычу нефти

ОПЕК+ будут наращивать добычу нефти. Фото: Reuters

ОПЕК+ согласились придерживаться существующего плана постепенного ежемесячного увеличения добычи нефти.

На решение участников встречи оказал влияние отчет о состоянии нефтяного рынка в августе, сообщает Bloomberg.

Страны картеля будут наращивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

Решение о сохранении плана постепенного увеличения добычи нефти принималось на фоне снижения котировок в августе и ограниченных объемах на рынке. В аналитическом отчете указано, что уже в 2022 году в мире может возникнуть профицит нефти. Его размер оценивается в 2,5 млн баррелей в сутки.

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Цена на нефть марки Brent в моменте снижалась почти на 3%, а WTI — на 1%. К вечеру котировки отыграли большую часть падения. На данный момент фьючерс на североморский бренд снижался на 0,24%, а техасской — на 0,06%.