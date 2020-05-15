"Цена на кофе выросла, а дополнительные сиропы стали платными" - как кофейни выходят из карантина

В киевских кофейнях кофе подорожал на 10-15 грн. Фото: pixabay.com

В Киеве подорожал кофе, американо вместо 25 грн продают по 30. Американо с молоком обойдется в 40, а популярное латте - в 60 грн за порцию. Тогда как до карантина цены были на 10-15 грн ниже.

"У нас цена выросла от 5 до 20 гривен. Самое дорогое кофе "флэт вай" обойдется в 60. Постоянные клиенты, когда узнают о повышении цен, покупают меньше, но в целом выручка выросла. Также начали брать плату за дополнительные сиропы к кофе. Раньше они были бесплатными. Из-за карантина пришлось выбросить много открытой продукции. Того же молока, сгущенки, сиропов. Владелец насчитал потерь более чем на 5 тысяч гривен. Также нам на период карантина платили зарплату", - говорит бариста мини-кофейни Юрий Марценюк.

Предприниматели объясняют повышение цен дополнительными расходами: антисептики, перчатки и маски им пришлось закупить за свой счет. Некоторые владельцы еще и обеспечивают подъезд к работе продавцов на собственном транспорте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На базарах сравнили цены на ранние и старые овощи

"Я еду из Вишневого. Раньше добирался до работы на маршрутке. Теперь владелец заезжает за мной утром и отвозит вечером", - говорит Юрий.

В Виннице кофе не подорожал. Американо в среднем обойдется от 25 до 35 грн.

"В Виннице большая конкуренция и немало качественных кофеен, поэтому цена не будет расти. Она и так высока. Это связано с тем, что готовим напитки на арабике. У людей значительно уменьшилось количество денег. Уже несколько дней работают летние площадки наших заведений. Заметили, что цена среднего чека существенно снизилась. Скажем, если раньше тратили в среднем 200 гривен на человека, то сейчас 100. Люди заходят даже просто чаю попить", - говорит владелец ресторанов в Виннице Валерий Северчук.

Во львовских заведениях цены на кофе не поднимали также из-за высокой конкуренции, но не все кафе открылись.

Цены на парикмахерские услуги вырастут на треть. Парикмахерам сократили количество смен и заставили за собственные деньги закупать средства защиты.