Цена на газ станет одной из самых низких за всю историю — министр энергетики Оржель

 
Ексклюзивы
1/5
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 306
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 819
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 8694
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1521
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 972
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 666
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 900
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6012
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2556
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2250
Фото
Все фото
3
7
9
5
16
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Видео
Все видео
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6012
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2556
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2250
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1260
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1206
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 144
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
понедельник, 25 ноября 2019 17:49

Цена на газ станет одной из самых низких за всю историю — министр энергетики Оржель

  Комментировать
Цена на газ станет одной из самых низких за всю историю — министр энергетики Оржель
Новое соглашение с Газпромом поможет не только снизить цену на газ для населения, но и принесет значительные поступления в госбюджет. ФОТО: delo.ua

В случае подписания нового соглашения о транзите с Газпромом цена на газ для украинцев может стать одной из наименьших за всю историю переговоров.

Заявил об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на презентации планов работы ведомства, пишет Экономическая правда.

"Если мы подпишем договор на транспортировку с Газпромом, учитывая те запасы, которые есть в украинских и европейских газохранилищах, мы можем стать свидетелями одной из исторически низких цен на газ этой зимой", — отметил он.

По словам Оржеля, за счет транзита газа госбюджет может пополниться примерно на $3 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В правительстве рассказали, сколько будет стоить газ для населения в 2020 году

Подписать новое соглашение с Газпромом — на сегодняшний день абсолютный приоритет для Минэнергетики Украины. Как утверждает Оржель, после принятия анбандлинга вопрос дальнейших контрактов будет решаться без всякого политического давления — учитывать будут исключительно экономическую целесообразность.

С 1 января 2020 года в Украине планируют ввести страховую стоимость газа для населения. По этой цене люди смогут покупать газ, если рыночная ощутимо возрастет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Цена на газ станет одной из самых низких за всю историю — министр энергетики Оржель». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

Родился создатель первого в мире автомобиля

50 лет назад Блохин дебютировал за "Динамо"

Решили выпускать новые деньги

Застрелили украинского художника

Редактором самой большой украинской газеты стал гимназист

Самое читаемое
Фотограф Брижит Карнохан: &quot;мир сосредоточен на любви&quot;
Фотограф Брижит Карнохан: "мир сосредоточен на любви"
22
 Просмотров: 60807
Открыли первый в мире музей вагины
Открыли первый в мире музей вагины
15
 1 Просмотров: 56169
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
3
 Просмотров: 27973
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
6
 Просмотров: 26281
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
3
 1 Просмотров: 14337
Экономика
Страховая цена газа: в правительстве объяснили, когда заработает тариф
Страховая цена газа: в правительстве объяснили, когда заработает тариф Просмотров: 198
Ретроспективное снижение "зеленого" тарифа вызовет эффект домино в экономике Украины – Баськов
Ретроспективное снижение "зеленого" тарифа вызовет эффект домино в экономике Украины – Баськов Просмотров: 153
Газ вместо долгов: Нафтогаз объяснил, каким должен быть новый транзитный контракт
Газ вместо долгов: Нафтогаз объяснил, каким должен быть новый транзитный контракт Просмотров: 711
Заявления о реприватизации "Укртелекома" бьют по инвестиционным интересам Украины - Фесенко
Заявления о реприватизации "Укртелекома" бьют по инвестиционным интересам Украины - Фесенко Просмотров: 81
Какое мясо подорожало больше всего
Какое мясо подорожало больше всего Просмотров: 252
Больше всего комментируют
5
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ
4
Скороход и Поляков хотят создать в Раде новую депутатскую группу
3
Проблемы с землей и Коломойским. Миссия МВФ уехала из Украины
3
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
2
Маму с ребенком выгнали из такси со своим автокреслом
Голосов: 22462
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua