Цена на газ станет одной из самых низких за всю историю — министр энергетики Оржель

Новое соглашение с Газпромом поможет не только снизить цену на газ для населения, но и принесет значительные поступления в госбюджет. ФОТО: delo.ua

В случае подписания нового соглашения о транзите с Газпромом цена на газ для украинцев может стать одной из наименьших за всю историю переговоров.

Заявил об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на презентации планов работы ведомства, пишет Экономическая правда.

"Если мы подпишем договор на транспортировку с Газпромом, учитывая те запасы, которые есть в украинских и европейских газохранилищах, мы можем стать свидетелями одной из исторически низких цен на газ этой зимой", — отметил он.

По словам Оржеля, за счет транзита газа госбюджет может пополниться примерно на $3 млрд.

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Подписать новое соглашение с Газпромом — на сегодняшний день абсолютный приоритет для Минэнергетики Украины. Как утверждает Оржель, после принятия анбандлинга вопрос дальнейших контрактов будет решаться без всякого политического давления — учитывать будут исключительно экономическую целесообразность.

С 1 января 2020 года в Украине планируют ввести страховую стоимость газа для населения. По этой цене люди смогут покупать газ, если рыночная ощутимо возрастет.