Цена на газ снова снижена

 
Ексклюзивы
1/5
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 603
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
2 Просмотров: 1018
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1485
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
11 Просмотров: 5292
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 6831
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3204
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
1 Просмотров: 16903
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 3294
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 585
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Просмотров: 7498
Фото
Все фото
4
3
4
7
3
В Украине появились квадратные арбузы
В Украине появились квадратные арбузы
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Видео
Все видео
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 846
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2169
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1062
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2763
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 612
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
вторник, 23 июля 2019 09:40

Цена на газ снова снижена

  Комментировать
Цена на газ снова снижена
Нафтогаз предлагает газ по цене 4 640— 5 204 грн/тыс. куб. м. ФОТО: Газета "Місто"

C 1 августа Нафтогаз снизит цены для потребителей на 7,2-7,5%.

"В зависимости от объемов закупки и условий оплаты, Нафтогаз предлагает газ по цене 4640-5 204 грн/тыс. куб. м. Это без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами. По сравнению с ценами на июль 2019-го, в августе цены уменьшены на 7,2−7,5%", - сообщает пресс-служба компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского объяснили, что повлияет на стоимость газа

Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции российского Газпрома о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Цена на газ снова снижена». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

В столицу ввели 100 танков

Самое читаемое
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
25
 Просмотров: 34677
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
9
 Просмотров: 32864
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком 3 Просмотров: 28980
&quot;Пора на порносайт&quot; - звезда сериала &quot;Школа&quot; Лиза Василенко обнажилась в сети
"Пора на порносайт" - звезда сериала "Школа" Лиза Василенко обнажилась в сети
5
 Просмотров: 18063
&quot;Слуга народа&quot; готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
 1 Просмотров: 16903
Экономика
Экспорт аграрной продукции из Украины в Евросоюз вырос на рекордную сумму
Экспорт аграрной продукции из Украины в Евросоюз вырос на рекордную сумму 1 Просмотров: 432
Отдых летом: сколько денег готовы потратить украинцы
Отдых летом: сколько денег готовы потратить украинцы Просмотров: 558
Агрессия России: сколько потеряли украинские порты на Азовском море
Агрессия России: сколько потеряли украинские порты на Азовском море Просмотров: 297
Украинцы понесли деньги в банки
Украинцы понесли деньги в банки Просмотров: 378
Зеленский начал наступление на рейдеров
Зеленский начал наступление на рейдеров Просмотров: 2799
Больше всего комментируют
16
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
11
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
9
Тимошенко проголосовала и не знает, кто будет премьером
6
"Вы пророссийский" - киевлянка на участке "наехала" на Разумкова
5
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Голосов: 21058
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua