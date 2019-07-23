Цена на газ снова снижена

Нафтогаз предлагает газ по цене 4 640— 5 204 грн/тыс. куб. м. ФОТО: Газета "Місто"

C 1 августа Нафтогаз снизит цены для потребителей на 7,2-7,5%.

"В зависимости от объемов закупки и условий оплаты, Нафтогаз предлагает газ по цене 4640-5 204 грн/тыс. куб. м. Это без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами. По сравнению с ценами на июль 2019-го, в августе цены уменьшены на 7,2−7,5%", - сообщает пресс-служба компании.

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Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции российского Газпрома о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.