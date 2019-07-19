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пятница, 19 июля 2019 14:31

Активы арестуют: Газпром не смог обжаловать решение суда

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Активы арестуют: Газпром не смог обжаловать решение суда
Суд Люксембурга подтвердил аресты активов Газпрома на территории страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража. Фото: Depositphotos

Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции российского Газпрома о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.

Соответствующее решение Апелляционный суд Амстердама принял 8 июля 2019 года, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз".

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Тогда же Окружной суд Люксембурга отклонил жалобу российской компании. Также подтвердил аресты активов Газпрома на территории страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража.

28 февраля 2018-го в Стокгольмском арбитраже Нафтогаз добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром должен уплатить $2,56 млрд в пользу Нафтогаза.

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