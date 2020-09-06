Цена на газ: Шмыгаль рассказал, сколько украинцы будут платить в октябре

Сколько будет стоить газ зимой, пока неизвестно. Фото: Pixabay

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения в октябре 2020 колебаться от 4700 до 5000 гривен за тысячу кубометров.

По его словам, после окончания отопительного сезона голубое топливо снова подешевеет. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Глава правительства напомнил, что если взять последние пять лет, то цена на газ в августе составила 3700 грн, в сентябре начиналось сезонный рост до около 4200 грн за тысячу кубов.

"То есть это 4 грн 20 коп. За куб. Это самая низкая цена за последние пять лет, и это самый низкий уровень цен в принципе за время независимости. Это свободный рынок, человек может выбирать поставщика. Есть конкуренция, и это способствует снижению цены. конечно, есть сезонное поведение цен на газ. Зимой газ, естественно, стоит дороже, мы будем платить за него больше", - отметил глава Кабмина.

Сколько будет стоить газ зимой, пока неизвестно. Цену на газ должен отрегулировать рынок, добавил Шмыгаль.

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Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в осенне-зимний период газ для населения подорожает. В то же время цена будет оставаться низкой за 5 лет.