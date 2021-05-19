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среда, 19 мая 2021 12:49

Цена на газ подскочила до максимума

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Средняя стоимость импортного газа за апрель составила 7178,2714 грн или $ 256,7565 за 1 тыс. кубометров, сообщили в Минэкономики.

По сравнению с мартом стоимость выросла на 22,5% в долларах и на 23,3% в гривнах.

Это самая высокая стоимость импортного газа за последние два года. Выше она была в марте 2019-го - $ 263,1341 за 1 тыс. куб.

Автор: Елена Луценко
  По сравнению с мартом стоимость газа выросла на 22,5% в долларах и на 23,3% в гривнах
По сравнению с мартом стоимость газа выросла на 22,5% в долларах и на 23,3% в гривнах

В июне прошлого года фиксировали минимальную цену $88 за тыс./куб. м. После этого она подскочила до максимума - $250 в начале 2021 года.

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Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в марте 2021 составила 5820,6 грн за 1 тыс. куб. м. В долларовом эквиваленте цена газа составила $209,7, сообщила Гостаможслужба.

Летом тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут. В частности, природный газ будет стоить вдвое дороже, чем в прошлом году, прогнозируют в Нацбанке.

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