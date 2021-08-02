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понедельник, 02 августа 2021 18:25

Цена на электроэнергию поднялась до рекордного максимума

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Цена на электроэнергию поднялась до рекордного максимума
В Украине выросла цена на электроэнергию. Фото: finance.ua

Средневзвешенная цена электроэнергии в Украине на рынке "на сутки вперед" (РСВ) по состоянию на 2 августа достигла 2578,5 грн за МВт-час.

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия Оператор рынка.

Таким образом, цена на электроэнергию достигла нового максимума за время работы нового рынка электрической энергии. Относительно периода поставки на 1 августа цена выросла на 21,6%.

При этом в июле этот показатель не превышал 1736 грн за МВт-час.

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Средневзвешенная цена электроэнергии в торговой зоне "Орловский остров", производит электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, составила 1719,5 грн за МВт-год. относительно периода поставки на 1 августа цена выросла на 3,5%.

Такой рост цен стало следствием решения Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), О повышении максимальных предельных цен продажи электричества.

30 июля цены были повышены: для ночной зоны - с 1243,71 до 2000 грн за МВт-ч, для дневной зоны - с 2655,99 до 4000 грн за МВт-час.

Повышение цен на электроэнергию для населения отложили до 1 августа. Правительство сохранило цену на уровне 1,68 грн/кВт-час. Это решение исключительно политическое, с экономикой не имеет ничего общего. Просто не успели подготовить вариант, который бы устроил всех участников переговорного процесса.

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Дата
02
августа

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