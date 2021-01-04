Цена Bitcoin снизилась после рекордного роста

4 января, цена Bitcoin снизилась до $ 32,1 тыс., Потеряв за последние 24 часа 5,94% в стоимости. Фото: pixabay

Bitcoin в которий раз обновил свою максимальную стоимость.

3 января криптовалюта впервые стоила более $ 34 тыс., сообщает Coindesk.

Такой рекорд был менее чем через сутки после того, как стоимость пересекла $ 30 тыс.

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Но сегодня, 4 января, цена Bitcoin снизилась до $ 32,1 тыс., потеряв за последние 24 часа 5,94% в стоимости.

Началом нисходящего тренда может быть снижение цены Bitcoin. Стоимость криптовалюти может упасть до $15 тыс. и ниже, поэтому покупать их рано, считает CEO Xena Financial Systems Антон Кравченко, передает РБК.