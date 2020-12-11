Какую цену прогнозируют специалисты для Bitcoin

Положительный и отрицательный сценарий поведения криптовалюта сейчас одинаково вероятны. Фото: pixabay

Началом нисходящего тренда может быть снижение цены Bitcoin.

Стоимость криптовалюти может упасть до $ 15 тыс. и ниже, поэтому покупать их рано, считает CEO Xena Financial Systems Антон Кравченко, передает РБК.

"Сейчас не стоит покупать BTC. Думаю, что коррекция будет минимум до $ 15 тыс. если будет возможность купить по $ 12 тыс, то нужно это сделать. Разворот тренда уже случился, потому что продавцы начинают побеждать покупателей", - пояснил Кравченко.

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В то же время СЕО cryptorg.exchange Андрей Подолян уверен, что шансы на возвращение Bitcoin к росту сохраняются. Колебания цены остаются в рамках бокового движения, не нисходящего. По его словам, важно, чтобы курс монеты не опустился ниже $ 17 тыс.

Положительный и отрицательный сценарий поведения криптовалюти сейчас одинаково вероятны, считает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

"Если курс BTC в конце недели окажется вблизи текущих оценок или ниже, в районе $ 17-18 тис, то можно говорить о дальнейшей более значительной коррекции к отметкам $ 15 тыс или ниже - до $ 13 тыс", - предположил Мазур.

По его словам, восстановление тренда возможно только при возвращении котировок BTС в район $ 19 800 - $ 20 тыс. При этом критически важно, чтобы Bitcoin смог удержать эти уровни на недельном закрытии. Тогда криптовалюта может подорожать до $ 23 тыс - $ 25 тыс.

В ноябре доход майнеров - тех, кто зарабатывает в криптовалюте, составил $521 млн. Это превышает выручку октября на 47,9%. Такие данные The Block Research обнародовал Cryptor.Среди основных причин роста прибыли - стабильное увеличение стоимости биткоина.