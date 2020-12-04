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Криптовалюта подорожала: сколько получили те, кто зарабатывает в биткоинах

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Криптовалюта подорожала: сколько получили те, кто зарабатывает в биткоинах
Среди основных причин роста прибыли - стабильное увеличение стоимости биткоина. Фото: unsplash

В ноябре доход майнеров - тех, кто зарабатывает в криптовалюте, составил $521 млн. Это превышает выручку октября на 47,9%.

Такие данные The Block Research обнародовал Cryptor.

Среди основных причин роста прибыли - стабильное увеличение стоимости биткоина. Стремительно растущий тренд криптовалюты обеспечил активность трейдеров. Это стимулировало пользователей платить более высокие комиссии за ускорение операций.

Это один из факторов, который помог вывести доходность майнинга биткоина на годовые максимумы этого года. В мае 2020 года состоялось очередное двойное снижение вознаграждения за блок до 6,25 BTC.

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Появление ASIC-майнеров, то есть компьютеров, которые помогают добывать больше биткоинов, снизило потенциальную прибыльность отрасли. На пике стоимости криптовалюты 2017-го майнеры зарабатывали более $1 млрд.

2021 года пользователи PayPal смогут оплачивать товары криптовалютой у 28 млн продавцов, работающих с этой платежной системой. Продавцы не будут получать криптовалюту. Она будет конвертироваться в фиатную валюту внутри PayPal в момент транзакции.

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Дата
04
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