Цена Bitcoin падает после рекордного роста

Цена опустилась на 6,5% до $53,7 тыс. Фото: pexels.com

Стоимость биткоина резко обвалилась. После достижения исторического максимума на выходных в понедельник 22 февраля его цена опустилась на 6,5% до $53,7 тыс.

В воскресенье криптовалюта торговалась на уровне рекордных $58,3. Недельный прирост составил около 20%. В результате его рыночная капитализация превысила $1 трлн, пишет "РБК-Украина".

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Биткоин рос на фоне признания крупных компаний от Tesla и Mastercard к BNY Mellon. В общем, в этом году валюта выросла примерно на 100%.

В субботу, 20 февраля, стоимость криптовалюты Bitcoin достигла отметки в $57 тыс. Валюта резко пришла в движение во 2-й половине декабря 2020 года.