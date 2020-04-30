Чем Украине выгодно упрощение поставки газа из Венгрии

Украина с Венгрией запускают виртуальный реверс газа. Фото со страницы "Нафтогаза" в Twitter

Виртуальный реверс газа, который запускают Украина с Венгрией с 1 мая, будет способствовать упрощению операций купли-продажи между украинскими и венгерскими компаниями. Так считает президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

"Отныне оговоренное количество газа, который транзитом через Украину с территории Российской Федерации идет в Венгрию, могут отобрать из общего транзитного потока где-то в центре Украины или на западе. "Газпром" не будет иметь претензий, потому что владельцем этого газа уже будет венгерская компания, которая, согласно контракту, будет продавать его Украине. Ранее этот газовый поток формально пересекал украинско-венгерскую границу, а потом часть его возвращали обратно в Украину", - объясняет эксперт.

Таким образом уже в январе поставляли газ из Польши. С 1 марта виртуальный реверс запустили между Украиной и Словакией.

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"Виртуальный реверс будем иметь со всеми соседними странами, с которыми есть газотранспортные сообщения, то есть еще с Румынией и Молдовой. Виртуальный реверс является одной из возможностей Третьего энергопакета (пакет законов по внутреннему рынку газа и элекроэнергии в Европейском Союзе. Цель - более открытые газовые и энергетические рынки. Вступил в действие 3 сентября 2009 года. - Gazeta.ua). В перспективе можем начать использовать украинско-польский интерконнектор для закачки газа в наши подземные хранилища. Затем этот газ перепродавать. Наличие такого соглашения и виртуального реверса частично решает проблему использования наших подземных хранилищ газа, имеющих избыточные мощности. Сможем продавать 10-15 миллиардов кубометров прежде всего странам Центрально-Восточной Европы", - добавляет Гончар.

С 1 июля 2015 года Украина не покупает газ у российского "Газпрома", а поставляет его реверсом из Европы.

Украина планирует заключить контракт на поставку природного газа с США через Польшу. Ожидают долгосрочного договора - на 10-12 лет.