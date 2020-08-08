Чем грозит рост минимальной зарплаты украинцев

Усиление фискального давления во время экономического кризиса будет стимулировать рост заработных плат "в конвертах". Фото: pixabay.com

Увеличение размера минимальной зарплаты повлияет на рост теневой занятости в Украине.

Так, усиление фискального давления во время экономического кризиса будет стимулировать рост заработных плат "в конвертах". Это приведет к снижению налоговых поступлений от бизнеса, объясняют в Европейской бизнес ассоциации.

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В то же время добросовестные плательщики налогов вынуждены будут отчислять еще большие взносы. Поэтому важно поддержать компании, а не создавать дополнительные препятствия для прозрачной деятельности бизнеса.

Ассоциация выступает против принятия законопроекта №3963, если максимальную ставку ЕСВ не уменьшат.

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о повышении минимальной зарплаты №3963. Основным источником для финансирования роста минималки станет прежде всего экономия на обслуживании государственного долга. Предложенные изменения в государственный бюджет предусматривают, чтобы уже с 1 сентября минимальная зарплата в Украине составила 5000 грн.