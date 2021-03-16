Часть украинцев уплатит налог на недвижимость: кто получит квитанцию

После получения квитанции в течение 60 дней владелец недвижимости должен заплатить налог. Фото: unsplash

До 1 июля 2021 года часть украинцев получит квитанцию ​​на уплату налога на недвижимость.

Владельцам квартиры площадью до 60 квадратов или дома до 120 кв. м налог платить не придется. Тем, кто обладает большей площадью недвижимости, придется отдать деньги за дополнительный метраж, пишет "Обозреватель".

В этом году украинцы получат платежки за 2020-й. После получения квитанции в течение 60 дней владелец недвижимости должен заплатить налог. Размер последнего зависит от региона.

"Местная власть имеет право устанавливать ставку, однако ее размер не может превышать 1,5 процента минимальной зарплаты. В 2020 году это 62,5 гривны за метр квадратный, а в 2021-м - 70,8 гривны за метр квадратный. Также местные власти могут увеличить "норму". Например, брать налоги за квартиры площадью, превышающей не 60, а 70 квадратных метров", - говорится в публикации.

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В Украине налог на недвижимость хотят считать в зависимости не от ее объема, а учитывая стоимость жилья.