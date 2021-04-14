"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник

В вопросе с коммунальными долгами есть объективный фактор - инфляционный. Но в основном идут манипуляции с отчетностью и тарифами, рассказал Gazeta.ua правозащитник Евгений Соловьев. Последние 20 лет оказывает юридические услуги частным лицам и организациям относительно взаимоотношений с поставщиками коммунальных услуг. На его счету более 100 судебных дел, в которых защищал права потребителей.

Сколько украинцы должны за коммунальные услуги?

По состоянию на 1 января 2021 года, задолженность составляла более 73 миллиардов гривен. В январе она выросла еще на 7 миллиардов. Какие-то долги у украинцев были всегда, но несущественные. В первые годы независимости коммунальная сфера дотировалась государственными или местными бюджетами, и платежи были посильными. В 1998-м, когда я был депутатом областного совета, на такие дотации шло до трети бюджета. Реальной проблема задолженность стала в начале 2000-х, когда Украина взяла обязательство перед МВФ по приведению тарифов к экономически обоснованным. То есть, задолженность, которой оперируют коммунальщики - это долги за последние 20 лет.

Более 70 миллиардов - это много?

Общая сумма начисленных коммунальных платежей за прошлый год составляет около 170 миллиардов. По факту оплачено - около 160. Получается, что предприятия недополучают менее 10%. Коммунальщики постоянно ссылаться на неплатежи, как на какой-то серьезный и дестабилизирующий фактор. Но это некорректно. Задолженность, которой оперируют коммунальщики - это долги за последние 20 лет Ситуацию с долгами сложно назвать объективной. Человек заплатил, а в расчетных квитанциях еще долго остаются старые данные. И службы ими оперируют. Случается, что дважды подают иск в суд. Притом, что дело было выиграно и получены деньги. Или такой пример. В 2006 году в течение трех летних месяцев харьковские теплосети внезапно стали финансово убыточными. Хотя в средине года энергоносители не расходуются так активно, как во время отопительного сезона. Да, в вопросе с долгами объективный фактор - инфляционный. Но в основном идут манипуляции с отчетностью и тарифами.

Как изменились цифры за год?

Долги выросли более чем на 10 миллиардов гривен. Объяснение простое. Было очередное повышение тарифов перед отопительным сезоном. У задолженности сезонный характер: в зимние месяцы она растет, летом - уменьшается. Например, в январе 2020-го зафиксировали плюс 4 миллиарда гривен долгов, в ноябре прибавилось еще 10, в декабре - плюс 8. А в апреле, мае наоборот - минус три миллиарда, июне, июле - по минус два. В отопительный период суммы за коммунальные услуги в 2-2,5 раза выше, чем летом. Люди берут паузу, а среди года активно погашают долги. Автор: предоставлено Евгением Соловьевым Правозащитник Евгений Соловьев: "Тарифы завышены в среднем в 1,5-2 раза"

Кому украинцы задолжали больше всего?

Газовым компаниям должны 31 миллиард гривен. 24 миллиарда составляет долг за тепло, 5,7 - воду. За управление домами - то, что раньше считалось квартплатой - должны 5,1 миллиарда. За электроэнергию - шесть. Еще один миллиард - это долг за вывоз бытовых отходов. В больших городах больше задолжали за тепло. А в сельских районах - за газ.

Почему люди не платят? Какие основные причины?

По данным Госстата, тарифы в прошлом году выросли на 14%. Уже один этот фактор обеспечил рост долгов на столько же. Можно оправдываться инфляцией, что и делают коммунальщики. Но это неправильно: темпы роста тарифов обгоняют ее постоянно. И не просто на какую-то долю, а в среднем - вдвое. Часть людей догадываются, что тарифы завышены и что их обманывают. И тянут с оплатой принципиально. Такой себе молчаливый протест. Но в основной своей массе плата с задержкой - это национальная традиция. За это же ничего не будет. Так куда спешить? Приходят платежки за тепло: за ноябрь - 2000 гривен, за январь - четыре, февраль - три. Но зимой у человека и так много расходов, он банально не платит. Накапливается долг. В Украине отсутствуют реальные механизмы наказания потребителя за неплатежи. Отсюда и рост задолженности.

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А как же письма с угрозами, судебные разбирательства и коллекторские фирмы, которые выбивают долги?

Это громкие эпизоды, не более. Коммунальщики не умеют работать с долгами. У них слабая юридическая служба, часто иски подаются как попало. Знаю человека с двумя квартирами, за каждой из которых есть долги по теплу в 60 тысяч гривен. Говорит: "Жду, когда подадут в суд, чтобы признать долги за три года". По одной квартире за 8 лет иск не подавали ни разу. По другой суд был. Но иск теплосетей остался без рассмотрения. Как правило, теплосети обращаются в суд, если потребитель не платит минимум год. Есть долги в пределах 3 лет. Если срок больше, то они должны быть списаны в разряд сомнительных или безнадежных Какой стимул может быть у начальника юридического департамента коммунальной компании? Он показывает вал исков и все. А надо еще выстраивать их приоритет. Применять различные модели работы с потребителями, контролировать сроки задолженности.

Как настроены суды?

Они работают крайне неэффективно. В большинстве случаев, выполняют так называемый "соцзаказ" местной власти. В 99% случаев принимают решение в пользу поставщиков услуг. Приведу цитату, которая чаще всего встречается в судебных решениях: "Ответчик не смог доказать, что ему не предоставлялась услуга". Хотя на самом деле, это предприятие должно доказать её наличие. Все перевернуто с ног на голову. Сами иски часто не выдерживают критики. Но суды относятся лояльно. В ситуации, когда предприятие не может доказать свои претензии, суд мог бы отказать ему в иске. Но на это ни один судья никогда не пойдет. Тогда принимается решение оставить иск без рассмотрения. Так сказать - ни нашим, ни вашим. Правила оформления искового заявления регулярно нарушаются. Были времена, когда коммунальщики даже пошлину не платили. И суды молча с этим соглашались. Как-то был свидетелем, что секретарь судьи вручала представителю "Жилкомсервиса" бланки повесток. И тот от имени суда их оформлял.

Так всё-таки, суды - это эффективная мера борьбы с должниками или нет?

В принципе - эффективная. Но в большинстве коммунальных служб слабая юридическая составляющая. Работая с массовыми исками, суды долгое время штамповали решения. Когда со середины 2000-х годов началось определенное сопротивление населения, они не смогли перестроиться. На одного должника не подают в суд и 10 лет. А с другим судятся уже через 3 месяца. Ощущение бессистемности в работе. По моим наблюдениям, из 80 миллиардов задолженности менее 10% прошло через суд и подтверждено соответствующими решениями. Автор: предоставлено Евгением Соловьевым Правозащитник Евгений Соловьев: "Коммунальной службе невыгодно подавать иски по задолженности, размер которой меньше, чем судебный сбор. Сегодня это 2000 гривен"

Есть мнение, что уменьшить количество долгов должна была система субсидий. Или наоборот эффект был отрицательный?

Правила получения субсидий постоянно меняются, и социальный механизм превратился в формальность. Но он работает. А любые реформы, по логике государства, это риск и социальная напряженность. Благодаря субсидиям удалось законсервировать ситуацию. Рынка практически нет. Коммунальная сфера - это хоть и трансформированная, но советская система: потребитель не только не может выбирать, но его еще и обязывают получать какую-то услугу и платить за нее. Это даже не монополизм, а обложение данью. В такой ситуации решить проблему долгов невозможно. Я уже не говорю об отношениях между потребителями и поставщиками коммунальных услуг. Они абсолютно неравноправные. Отсутствуют договоры на оказание услуг: ты с тарифами не согласен, но платить обязан. Счетчика на тепло нет, но платить должен столько, сколько установили теплосети. Кабмин для учета субсидий установил социальную норму 4 куба на человека. А коммунальные предприятия насчитывают 8-11

Как вести себя, если получил письмо с угрозами из-за задолженности?

От угрожающего письма до реального судебного иска - огромная дистанция. Коммунальной службе невыгодно подавать иски по задолженности, размер которой меньше, чем размер судебного сбора. Сегодня это 2000 гривен. У предприятия сотни тысяч абонентов и, соответственно, десятки тысяч должников. Можно представить, какие суммы нужно потратить на иски.

Бывает людям приписывают надуманные долги. Насколько оправдано судиться с коммунальным предприятием?

Неоднократно сталкивался со случаями манипуляций со стороны поставщиков электричества. В один месяц показания счетчиков уменьшались. В другой - превышали норму. Другой пример: человек купил квартиру, заселился туда. Он не обязан отвечать за старые долги прежнего владельца. Что делают коммунальные службы? Вместо того, чтобы открыть новый лицевой счет, они переписывают долги из старого. То есть, пытаются заставить заплатить чужие долги. Есть случаи преднамеренного завышения количества услуг. В таких ситуациях важно от предприятия получить реальные документы. Не квитанции без подписи и печати, которые рассылаются. А обратиться с запросом, чтобы получить объяснения по долгам от должностного лица. Иначе у потребителя не будет фактической базы, чтобы добиваться правды. Если есть официальный ответ, который подтверждает догадку о неправильности расчетов, то есть два варианта. Первый - обратиться в государственный контролирующий орган - Национальную комиссию по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с сообщением о том, что данное предприятие нарушает лицензионные условия путем неправомерного начисления услуг. Второй вариант - с исковым заявлением в суд.

Это теория. А что происходит на практике?

На нарушение закона об учете могут закрыть глаза, другое дело - явные фальсификации. Также можно обратиться в правоохранительные органы, есть статья - обман потребителей. Регуляторы, которые должны следить за предприятиями-монополистами и их ценами чаще занимают позицию: "Чего изволите?". Коммунальному предприятию достаточно соблюсти формальности и предоставить нужный пакет документов. А насколько это экономически обоснованно, как правило, не проверяют. Проверки начинаются только по приказу сверху. Нормативных актов, которые хотя бы частично сняли супермонополизм коммунальных предприятий, нет. После введения так называемых температурных коэффициентов - изобретения газовиков, НКРЭКУ оштрафовала несколько облгазов. Потребовала провести пересчет. И что? Газовики обжаловали эти решения, в некоторых случаях дела выиграли. Сложилась парадоксальная ситуация: по вопросу законности применения коэффициентов сегодня существуют прямо противоположные решения различных судов.

Как потребителю подготовиться к суду с коммунальщиками, чтобы выиграть дело? Какие документы собрать, свидетелей и т.д.?

Суд на практике выносит решение на основании документов. У них должен быть автор, исходящий номер, подпись. Сначала нужно обратиться к коммунальщикам с требованием сделать перерасчет. Если компромисс не найден, это должно быть зафиксировано в официальных документах. И только после этого, следует обращаться в суд. Есть другая проблема: пока вы готовитесь, можете стать жертвой заочного судилища. Это незаконно, но на практике встречается часто: можно быть ответчиком по делу, о котором даже не догадываетесь. И в один момент выяснится, что ваши счета арестованы. Конечно, можно апеллировать, но это будет потом. Совсем недавно начала функционировать система автоматического взаимодействия между реестром должников и банковской системой. Если в исполнительное производство внесена соответствующая запись, то счет человека блокируется моментально. В результате, сначала надо где-то взять деньги и погасить долг. А уже потом идти в суд, отменять соответствующее решение. А это как минимум неделя. Подобная ситуация год назад произошла с моим другом. Он находился в Соединенных Штатах, когда ему заблокировали банковские карточки. Оказалось, что существует судебный приказ, который ему никто не прислал. Затем было открыто исполнительное производство, о котором тоже не сообщили. И, поскольку он, как злостный неплательщик, не отреагировал на то, что кому-то за что-то должен, то был включен в реестр должников. А его счета арестованы.

Какова максимально возможная санкция в отношении должника?

Арест квартиры за долги. Но по законодательству это настолько сложный процесс, что по стране зафиксированы единичные случаи. Иногда государственные и коммунальные службы прибегают к произволу. Был период, когда перекрывали в отдельной квартире канализацию, отключали воду. Для этого были созданы специальные приборы.

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По моим подсчетам более половины коммунальных долгов имеют срок давности более трех лет. Почему? Коммунальные службы не заинтересованы подавать в суд. Они ждут, когда гражданин захочет продать квартиру. Чтобы истребовать тогда с него всё. Автор: предоставлено Евгением Соловьевым Правозащитник Евгений Соловьев: "В Украине отсутствуют реальные механизмы наказания потребителя за неплатежи. Отсюда и рост задолженности"

Как уменьшить задолженность?

Пересмотреть методику формирования тарифов. Государство должно не только оценивать комплектность документов, но и строго анализировать их содержание. Следующий момент - усиление контроля по количеству и качеству услуг. В западных странах на каждой батарее есть регулятор и счетчик. А у нас до сих пор тепло в квартирах считают по квадратным метрам, а не по количеству теплоносителя. То же самое с водой. Кабмин для учета субсидий установил социальную норму 4 куба на человека. А коммунальные предприятия насчитывают 8-11 в месяц. Высокие тарифы не обеспечивают эффективности работы предприятий, а наоборот - развращают их. Зачем что-то менять в работе, реформировать? Проще пойти на поклон в НКРЭКУ и попросить увеличить тарифы. Сегодня они завышены в среднем в 1,5-2 раза. Высокие тарифы не обеспечивают эффективности работы предприятий, а наоборот - развращают их. Зачем что-то менять в работе, реформировать? В 2006 году мне удалось добыть полную документацию по формированию тарифа на тепло в Харькове. Это около 100 страниц. Оказалось, что банку, в котором обслуживаются коммунальщики, давали за обслуживание 3% от оборота. Хотя это должны быть десятые доли. Ведь предприятие с миллиардными оборотами. Показательный пример коррупционных схем.

Как коммунальным службам следует реагировать на долги?

Стоит начать с нормальной инвентаризации. Есть долги в пределах 3 лет. Если срок больше, то они должны быть списаны в разряд сомнительных или безнадежных. Почему коммунальные службы этого не делают? Потому что их положение не будет выглядеть таким тяжелым. Второе - выработать политику по отношению к должникам. Не допускать, чтобы потребитель оставался без судебного иска более полугода. Речь о систематизации, как в разрезе объема, так и срока долгов. Но коммунальные службы не заинтересованы повышать эффективность своей работы. Коммунальные службы являются не субъектом, а объектом реформ. Сами они реформироваться в принципе не будут. Но они могут стать серьезным фактором саботажа этих реформ, как уже не раз было. Десятилетиями поставщики тепла и воды сопротивлялись реальному учету их услуг. И у государства не было политической воли заставить их выполнять законы и нормативные акты. Аналогичная картина по заключению договоров с потребителями.

Власть на тарифы или не реагирует, или делает это с опозданием. Например, как с газом. Почему?

На уровне местной власти есть фактор заинтересованности: перенаправить на себя и контролировать как можно больше финансовых потоков. И неважно, что это: платежи населения или субсидии. В свою очередь, государственные структуры ведут себя как обычный бюрократ: пока что-то хоть как-то работает, нет смысла ничего менять. Рада не поддержала проекты постановлений о введении моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители и снижение цен на электроэнергию и тарифов на распределение газа.