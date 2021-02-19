Как не купить жилье с долгами за коммуналку

Сам договор купли-продажи не обязывает нового владельца оплачивать долги. Фото: unsplash

От приобретения квартиры с долгами за коммунальные услуги поможет уберечься тщательная проверка недвижимости до заключения договора.

Дело в том, что справка об отсутствии коммунальной задолженности не является обязательной при заключении сделки купли-продажи. А долги за коммунальные услуги не мешают продавать недвижимость, пишет dom.ria.

Узнать о наличии долгов касательно жилья, можно двумя способами:

- попросить продавца предоставить справки из всех коммунальных организаций от компании по обслуживанию дома,

- проверить владельца на предмет отсутствия долгов в Едином реестре должников или на сайтах соответствующих коммунальных служб.

Если в квартире проживало несколько человек, возможен вариант с разделом личных счетов. В таком случае украинцам советуют получить справки об отсутствии задолженности по каждому жителю. Всю информацию можно узнать в компаниях, обслуживающих дом.

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Кто должен оплатить долги в приобретенной квартире и каков порядок действий в этом случае, зависит от ситуации.

"Главное, что нужно учесть - предусматривает ли документ погашения задолженности новым владельцем. Если в договоре есть пункт, что задолженность или имеющиеся обязательства по квартире переходят новому владельцу, он должен погасить долги сам. В этом случае добиться уплаты суммы долга бывшим владельцем без его согласия практически невозможно даже в суде, ведь вы сами подписали договор с соответствующими условиями", - говорится в материале.

Сам договор купли-продажи не обязывает нового владельца оплачивать долги.

"После получения платежек с суммой задолженности, накопившейся до заключения сделки купли-продажи, сначала мирно обратитесь к прежнему владельцу и попросите погасить долги. Если он откажется платить, придется обращаться в суд. В этом случае закон будет на вашей стороне", - советуют украинцам.

В 2020 году долги за коммуналку увеличились на 15,5% и выросли к общей сумме 73,6 млрд грн.