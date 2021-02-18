Часть ФЛП может избавиться налоговых долгов: как это сделать

До 1 марта ФЛП, которые долго не работали и не получали дохода, могут лишиться задолженности по социальным взносам.
Это касается тех, кто оформлен на общей системе налогообложения, передает tsn.ua.
Чтобы погасить долги нужно:
- до 1 марта подать в Государственный регистратор заявление о прекращении предпринимательской деятельности. Это можно сделать с помощью портала "Дія";
- обратиться в налоговую за списанием задолженности по единому социальному взносу и показать отчетность о нулевом доходе.
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Самозанятым лицам дополнительно следует сняться с учета плательщика ЕСВ. Это можно сделать через электронный кабинет налогоплательщика.
Отказать в списании долгов могут, если предприниматель получал доход, не подавал отчетность или не подал заявление о прекращении предпринимательской деятельности.
Для работодателей хотят создать дополнительные нормы, которые заставят их оформлять трудовые отношения "по-белому". Среди требований - не заключать с наемными работниками договоры как с физлицами-предпринимателями.
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