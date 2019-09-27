Бюджет-2020 пересмотрят - в правительстве готовят новый макропрогноз

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует обновить макроэкономический прогноз в течение ближайших недель, говорит заместитель министра Сергей Николайчук.
Так, Кабмин в парламент представил проект бюджета на 2020 год, который основывается на макропрогнозе предыдущего правительства с заложенными 3% роста ВВП, пишет "Інтерфакс".
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Позже в правительстве объяснили, что Министерство развития экономики обновить макропрогноз. На нем будет базироваться проект бюджета-2020, который подготовят ко второму чтению.
"Укрепление обменного курса гривны вызывает определенное беспокойство у бизнеса. Но если посмотреть на оценки реального обменного курса, то мы увидим, что в 2018 году относительные цены на продукты, произведенные в Украине, относительно других стран были на очень низком уровне. Это даже учитывая низкий уровень производительности в Украине. Мы все еще находимся на достаточно низком уровне и у нас еще достаточно большой запас укрепления", - сказал Сергей Николайчук.
В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. Однако на 27 сентября официальный курс Нацбанка составляет 24,18 грн/долл.
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