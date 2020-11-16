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понедельник, 16 ноября 2020 17:49

Бюджет на 2021 год не успеют принять вовремя

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Бюджет на 2021 год не успеют принять вовремя
Парламент должен до 1 декабря принять госбюджет в целом. Фото: pexels.com

Верховная Рада не сможет принять проект государственного бюджета на 2021 год в установленный Бюджетным кодексом срок.

По словам председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, парламент только в начале декабря получит проект госбюджета от Кабинета министров, передает "Укринформ".

5 ноября Рада одобрила проект бюджета-2021 в первом чтении. В соответствии с нормами Бюджетного кодекса, парламент должен до 1 декабря принять госбюджет в целом.

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Однако рассмотрение парламентом бюджета откладывалось несколько раз. В частности, потому, что к нему поступило более 2,5 тыс. поправок на более чем 1 трлн грн, что составляет около 2 годовых бюджетов.

Украина не сможет вовремя погасить долги и справиться с расходами в следующем году, если Верховная Рада не внесет правки в проект бюджета ко второму чтению.

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