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пятница, 14 августа 2020 13:21

Будет ли доллар по 30: ответ министра финансов

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Будет ли доллар по 30: ответ министра финансов
Давление на валютный рынок уменьшилось из-за оттока валюты. Фото: pixabay.com

Предпосылок для достижения курса 30 грн за доллар нет.

Министр финансов Сергей Марченко говорит, что не видит инструментов, с помощью которых любой может повлиять на движение курса в этом направлении.

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"В связи с карантином объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал всего на 6%, что фактически выровняло платежный баланс. То есть отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок", - пояснил Марченко в интервью "Фокусу".

Министр финансов спрогнозировал восстановление экономики Украины благодаря восстановлению мирового спроса на экспортные товары.

"Июль должен продемонстрировать восходящие показатели. Потребность в продовольствии и цены на него в мире сохранились на прежнем уровне. Цены на металл восстанавливаются из-за роста спроса со стороны Китая. Есть основания надеяться, что Украина спокойно пройдет критическую фазу", - сказал Марченко.

НБУ на 14 августа установил курс доллара на уровне 27,4 грн. Это на 12 коп. меньше, чем было вчера.

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