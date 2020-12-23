Большой дом и дорогие покупки: за что могут забрать субсидию

Забрать выплату могут если у получателя есть дом площадью от 200 кв. м. Фото: unsplash

В следующем году процедура получения субсидии изменится: украинцев будут проверять сразу после того, как они подадут заявление.

Если потенциальный получатель обладает большим домом, квартирой или недавно сделал покупку на существенную сумму - помощь придется вернуть обратно в бюджет, рассказывает Obozrevatel.

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Забрать выплату могут, если у получателя есть дом площадью от 200 кв. м или квартира от 120 кв. м, или машина до 5 лет. Также на помощь не могут претендовать люди, которые делали покупку на сумму от 50 тыс грн или в последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.

В 2021 году на субсидии выделят на 400 млн грн меньше, чем в этом году – 36,6 млрд грн. На фоне повышения тарифов на коммунальные услуги это приведет к сокращению размера субсидий или к более тщательным проверкам получателей помощи.

В следующем году количество получателей субсидий на оплату коммунальных услуг сокращать не будут, а порядок получения выплат планируют упростить.