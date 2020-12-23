Большой дом и дорогие покупки: за что могут забрать субсидию

 
Ексклюзивы
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
1 Просмотров: 9144
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 621
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 378
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2538
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2124
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 558
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1935
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 666
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 774
Фото
Все фото
14
3
7
7
8
&quot;Елки можно взять напрокат&quot; - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
&quot;Изучили рынок и нашли свою нишу&quot; - украинцы об открытии бизнеса в Польше
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
1 Просмотров: 9144
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 234
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1215
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1881
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 909
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
Просмотров: 468
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
среда, 23 декабря 2020 10:47

Большой дом и дорогие покупки: за что могут забрать субсидию

  Комментировать
Большой дом и дорогие покупки: за что могут забрать субсидию
Забрать выплату могут если у получателя есть дом площадью от 200 кв. м. Фото: unsplash

В следующем году процедура получения субсидии изменится: украинцев будут проверять сразу после того, как они подадут заявление.

Если потенциальный получатель обладает большим домом, квартирой или недавно сделал покупку на существенную сумму - помощь придется вернуть обратно в бюджет, рассказывает Obozrevatel.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У кого могут забрать льготные пенсии

Забрать выплату могут, если у получателя есть дом площадью от 200 кв. м или квартира от 120 кв. м, или машина до 5 лет. Также на помощь не могут претендовать люди, которые делали покупку на сумму от 50 тыс грн или в последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.

В 2021 году на субсидии выделят на 400 млн грн меньше, чем в этом году – 36,6 млрд грн. На фоне повышения тарифов на коммунальные услуги это приведет к сокращению размера субсидий или к более тщательным проверкам получателей помощи.

В следующем году количество получателей субсидий на оплату коммунальных услуг сокращать не будут, а порядок получения выплат планируют упростить.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Большой дом и дорогие покупки: за что могут забрать субсидию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Застрелился главный идеолог националистов

Тела жертв авиакатастрофы ели пассажиры, которые выжили

Самое читаемое
Диктатора казнили вместе с женой
Диктатора казнили вместе с женой
 Просмотров: 18999
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
14
 Просмотров: 13383
&quot;Будет лучше Зеленского&quot; - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
 1 Просмотров: 9144
В Раде зарегистрировали антиукраинской закон
В Раде зарегистрировали антиукраинской закон 1 Просмотров: 5229
Что готовить на новогодний стол, чтобы год удался
Что готовить на новогодний стол, чтобы год удался
 Просмотров: 5103
Экономика
Мобильные операторы повышают тарифы
Мобильные операторы повышают тарифы Просмотров: 423
Денег на вакцины от Covid-19 не хватает. Их обещают найти в бюджете
Денег на вакцины от Covid-19 не хватает. Их обещают найти в бюджете 1 Просмотров: 27
Молодые украинские семьи могут получить льготный кредит на жилье
Молодые украинские семьи могут получить льготный кредит на жилье Просмотров: 261
Четверть работодателей готова поднять зарплаты в следующем году - опрос
Четверть работодателей готова поднять зарплаты в следующем году - опрос Просмотров: 63
Учредитель ICU Макар Пасенюк стал сопредседателем Совета директоров Киевской школы экономики
Учредитель ICU Макар Пасенюк стал сопредседателем Совета директоров Киевской школы экономики Просмотров: 45
Больше всего комментируют
14
Зеленский - неудачник года
3
"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ
2
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
2
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
1
В Киеве резко уменьшилось количество больных коронавирусом
Голосов: 25791
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть