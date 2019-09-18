Большинство украинцев против запуска рынка земли: исследование

Не поддерживают закон о рынке земли 49,1% респондентов. Фото: AgroDay

31% опрошенных украинцев поддерживают отмену запрета на куплю-продажу сельскохозяйственной земли до 1 декабря 2019-го.

Не поддерживают закон о рынке земли 49,1% респондентов, свидетельствует исследование социологической службы Центра Разумкова.

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Кроме того, 46,5% украинцев поддерживает принятие закона о детенизации и легализации игорного бизнеса до 1 декабря этого года. Не поддерживает - 34,1%.

66,4% респондентов высказались за принятие закона о детенизации и легализации добычи янтаря. 13,6% такую инициативу не поддерживает.

В Украине может появиться уголовная ответственность за незаконную добычу янтаря в виде лишения свободы сроком от одного до трех лет. Об этом говорится в законопроекте "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещения его через таможенную границу Украины" №2059, который зарегистрировал в Верховной Раде президент Владимир Зеленский и определил как неотложный.