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четверг, 05 сентября 2019 05:21

Зеленский предлагает ввести уголовную ответственность за нелегальную добычу янтаря

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Зеленский предлагает ввести уголовную ответственность за нелегальную добычу янтаря
Зеленский хочет уголовной ответственности за добычу янтаря. Фото: Сегодня

В Украине может появиться уголовная ответственность за незаконную добычу янтаря в виде лишения свободы сроком от одного до трех лет.

Об этом говорится в законопроекте "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещения его через таможенную границу Украины" №2059, который зарегистрировал в Верховной Раде президент Владимир Зеленский и определил как неотложный.

"Незаконная добыча янтаря карается штрафом от семисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок", – указано в документе.

Кроме того, реализация, приобретение, хранение, передача, пересылка, перевозка, переработка незаконно добытого янтаря будут караться еще большим наказанием – штрафом от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов или ограничением (лишением) свободы на срок от трех до шести лет.

При этом вышеперечисленные преступления, совершенные повторно, либо по предварительному сговору группой, либо в особо крупных размерах (более 100 необлагаемых минимумов), а также преступления, совершенные на территориях природно-заповедного фонда, будут караться лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

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Копатели янтаря повредили более 7 тыс. га земель в трех регионах Украины. Из них более 6 тыс. га - земли лесного фонда, более 1 тыс. га - земли сельскохозяйственного назначения.

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