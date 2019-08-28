Янтарный бизнес всегда был бизнесом министра внутренних дел - Борис Гуменюк

Автор: Тарас Подолян Промысел копателей янтаря должен буть введен в цивилизованное русло - говорит писатель Борис Гуменюк

Все промыслы, в том числе и янтарный, должны быть выведены из тени и переведены в цивилизованное русло - считает писатель Борис Гуменюк. По его словам, люди должны декларировать накопанное государству и платить налоги. Об этом Борис Гуменюк рассказал в интервью журналу "Країна".

"Вся страна знает, что это делается. Даже ко мне сто раз обращались:" Старик, зови ребят из Правого сектора. Давайте возьмем гектар леса и накопаем янтаря. Знакомый китаец готов бабки дать ". Все в теме - менты, прокуроры, эсбэушники.

Тот, кто живет на Азовском море, всегда будет ловить осетра, житель Мукачево таскать контрабандой сигареты, волынянин будет копать янтарь. Государство не создало им условий для другого способа заработать денег

Я понимаю: социальное положение людей на это толкает. Тот, кто живет на Азовском море, всегда будет ловить осетра, житель Мукачево таскать контрабандой сигареты, волынянин будет копать янтарь. Государство не создало им условий для другого способа заработать денег.

Но эти промыслы нужно ввести в нормальную цивилизованную форму. Люди должны показывать, что они поймали или накопали и платить за это налоги. Ты поймал большого осетра, забрал черную икру, заработал сколько-то сотен долларов из этой рыбы - пожалуйста, купи малька на 20 процентов своей прибыли и запусти его, чтобы через несколько лет снова был осетр. Чтобы не оставить после себя, как после копателей янтаря, виполеную землю.

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Та раскопанная земля, которую оставляют после себя копатели янтаря, через 30 лет станет лесом. Не надо из этого делать проблемы. Проблема только в том, что они копают это незаконно и полукриминально. Потому что на шее этих копателей сидят чиновники - упыри, которые высасывают себе долю. Янтарный бизнес всегда был бизнесом министра внутренних дел. Он приносит прибыли полмиллиарда долларов в год. Тогда как газовый бизнес всегда был президентским.

Интервью с Борисом Гуменюком читайте в журнале "Країна".

Копатели янтаря повредили более 7 тыс. га земель в трех регионах Украины. Из них более 6 тыс. га — земли лесного фонда, более 1 тыс. га — земли сельскохозяйственного назначения. Рассказал об этом во время совещания по вопросам незаконной добычи янтаря в Житомирской области глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает Укринформ. "Я уже не говорю о катастрофических экологических последствиях, вызванных варварским методом открытой добычи янтаря... Фактическое отсутствие механизма проведения природоохранных и восстановительных работ может привести к необходимости признания северной части Украины зоной чрезвычайной экологической катастрофы", — подчеркнул Князев.