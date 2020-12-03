Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше

Цена на природный газ как товар вряд ли будет существенно отличаться в ближайшие 3-5 лет. Фото с Facebook-страницы Геннадия Рябцева

С августа в Украине действует рынок газа. Украинцы могут самостоятельно выбирать и менять поставщиков. На самом рынке растет конкуренция, которая сдерживает рост тарифов, рассказал в интервью Gazeta.ua эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

Что изменилось за это время, сколько поставщиков газа появилось в Украине?

Если говорить о том, сколько субъектов хозяйствования получили права и возможность поставлять газ, то на оптовом рынке их более 500. Если говорить о розничном сегменте - около 300. Но тех, кто реально что-то поставляет - меньше сотни.

Чтобы торговать, нужно иметь газ, который можно реализовывать. Но для того, чтобы иметь газ, нужно знать, где его покупать. Не так много компаний имеют достаточно оборотных средств, чтобы закупать его у поставщиков. Представьте, что вам нужно купить миллиард кубометров газа. Тысяча стоит условно 200 долларов. Чтобы купить миллиард, дописываем шесть нулей. Эту сумму должен найти поставщик, если хочет торговать в течение года. Можно купить меньший объем, но есть риск не выдержать конкуренцию с крупными компаниями, которые работают на рынке. Это прежде всего газзбуты.

Облгазы ранее осуществляли распределение и продажу ресурса. После реформы рынка из них выделили компании, которые только реализуют газ в розничном сегменте. Таких около 40. Хотя от тех же газзбутов раздаются обвинения в сторону Нафтогаза, что он не позволяет конкурировать. Нафтогаз повторяет то же самое в адрес газзбутов. Это нормальное явление. Потому что газовый рынок, особенно его розничный сегмент, в Украине только формируется.

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Если говорить об общих тенденциях мелкого сегмента, что произошло за этот период?

Первая тенденция - рынок формируется. До этого его не существовало. Вторая - уровень конкуренции еще не высокий, но растет. Третья - у потребителя появились небольшие права, в частности выбора. Хотя компаний-поставщиков и немного. Идет тенденция к перераспределению долей на этом рынке. Ранее он был полностью под контролем газзбутов. Теперь конкуренция обостряется, появляются новые поставщики, происходит перераспределение. Нафтогаз активно вытесняет газзбуты на региональных рынках. Хотя этот процесс не обрел полных масштабов, он только начинается, но тенденция уже вырисовывается. Цена на природный газ как товар вряд ли будет существенно отличаться в ближайшие 3-5 лет.

Что от этого получит потребитель?

Можно будет покупать газ по более низкой цене. Но речь идет только о потребителях, которые используют ресурс для обогрева домов и подогрева воды. То есть тех, что имеют дома индивидуальные газовые котлы. Например, Нафтогаз предлагает в декабре тариф 6,33 гривен за кубометр. Тогда как облагазы продают газ и по 8, и по 10 гривен. Те, кто потребляет большое количество газа, может существенно сэкономить, изменив поставщика. Но если используете газ только для приготовления пищи, то все равно кто поставляет газ. В суммарной платежке за коммунальные услуги лишние 10-20 гривен погоды не сделают. Газ - это сезонный товар. Во время отопительного сезона он стоит дороже, летом цены ниже. Тариф на распределение наоборот будет постоянно расти. Во всех областях по-разному, но тренд будет восходящий. Сети стареют, за ними нужно все больше ухаживать, менять на новые. Это значит, что надо больше вкладывать денег, нанимать работников, платить им зарплаты. А цена на природный газ как товар вряд ли будет существенно отличаться в ближайшие 3-5 лет. Если считать в долларах, она будет колебаться в пределах от 10 до 30 центов за кубометр.

Анонсировали, что после открытия рынка газа жизнь потребителей станет легче. Так ли это? Кажется, население еще не совсем поняло свою выгоду, каким образом выбирать поставщика.

Оба утверждения верны. Процедура смены поставщика была существенно упрощена. И действительно рядовой потребитель еще не совсем понимает, в чем его выгода. Потому что люди получили недостаточно информации, что будет происходить. Им не рассказали о рынке газа доступными словами. То есть большинство украинцев до сих пор не знает, как можно платить за газ меньше. Наоборот - отвлекалось внимание потребителя, рассказывалась ерунда, что введение рынка приведет к снижению цен. Такое вряд ли в ближайшее время произойдет. Потому что снижение цен возможно при появлении конкурентного рынка. Но до появления конкуренции, близкой к совершенной, в розничном сегменте еще очень долгий путь. Узнать ЭИС-код - не проблема.

Есть также мнение, что создание рынка газа наоборот приведет к повышению цен, потому что мы ориентируемся на европейский рынок. Насколько это оправдано?

Нас привязали к так называемому паритету импорта, поскольку в Украине нет ценового индикатора, который бы стал точкой отсчета. В европейских странах такие индикаторы есть. В каждой свои. Если бы в Украине работала газовая биржа, на которой реализовывалась бы половина употребляемого ресурса, тогда ее котировки стали бы точкой отсчета цен для всех потребителей. А у нас цены привязаны к котировкам, которые формируются на нидерландском газовом хабе TTF. Они являются спотовыми, то есть образуются сейчас, в конкретный момент. Эти котировки не охватывают двусторонних договоров, средне или долгосрочных контрактов. Когда речь идет о годовых или многолетних контрактах, например Нафтогаза с Газпромом, там обычно цена определяется по неизменной в течение определенного периода формуле. Если усреднять цену с учетом этих контрактов, она окажется ниже, чем спотовая, что формируется в конкретный момент на электронном сервере в Нидерландах. Но мы привязались к этим хабам. Там торгуют не только производители газа - то есть те, кто его добывает. И покупают не только потребители. В хабах работают спекулянты, которые перепродают газ. При этом они не имеют хранилищ, никуда этот газ не перекачивают. Покупают абстрактные электронные кубометры. Эти спекулянты заинтересованы в том, чтобы на газовых хабах цена постоянно менялась и в как можно большем диапазоне. Привязывая внутреннюю цену к таким хабам, мы импортируем вместе с газом инфляцию, девальвацию, спекуляцию и все другие вещи, которые не имеют ничего общего с соотношением спроса и предложения. Поэтому в Украине должен быть собственный индикатор. Им могут быть котировки газовой биржи. Появился законопроект № 4400. К нему есть большое количество вопросов, но это все же попытка решить проблему - создать в Украине внутренний рынок. Тогда можно будет говорить об экономической обоснованности и доступности цен на газ как инфраструктурный продукт. То есть такой, от стоимости которого зависят цены на многие товары и услуги в Украине.

Если мы говорим, что индикатор часто меняется, каким образом могут поставщики предлагать годовые тарифы? К чему они привязываются?

Усредняют цены за предыдущий год или месяц, в зависимости от тарифа. При этом закладывают в него собственные риски. То есть предлагают чуть больше, чем усредненную цену, чтобы себя застраховать от уменьшения или роста стоимости газа. С 1 января могут выключить газ, если потребитель официально письменно отказался от установки счетчика. К человеку пришли и он подписала соответствующий документ.

Сейчас населению предлагают месячный и годовой тариф на газ. Поставщики утверждают, что последний позволяет экономить больше всего. Чем рискует пользователь, когда оформляет годовой тариф?

Рискует переплатить. Если взять усредненную цену в год, она будет где-то на уровне 6,50 гривен за кубометр. Но летом стоимость упадет условно до 4 гривен. Но вы все равно по годовому тарифу будете платить 6,50. С другой стороны, летом потребляется не так много газа. Для тех, кто использует большой объем зимой, годовой тариф может оказаться более выгодным. Потому что в отопительный сезон цена может достичь 8 или 9 гривен за кубометр.

В начале ноября был скандал, часть газзбутов в платежках не указывали ЭИС-коды. Они необходимы, чтобы сменить поставщика. Действительно ли легко сменить поставщика газа в Украину?

Узнать ЭИС-код - не проблема. Можно сделать запрос в соответствующий газсбыт. Его обязаны сообщить. Если не сообщают, тогда пишите жалобу в НКРЕП. Газсбыт заплатит штраф за непредоставление соответствующей информации. В следующем году должны вырасти тарифы на доставку. Одни облгазы повышают стоимость на гривну, другие на несколько копеек. Почему такая разница? Тариф на доставку зависит от количества клиентов, протяженности сетей, затрат на кубометр транспортируемого газа на 100 километров, эффективности работы сетей. Износ имеет значения. Еще тариф зависит от маржи, которую закладывает каждая компания. Переход на энергетические единицы позволит сравнивать эффективность использования природного газа и электрической энергии.

Сейчас много пишут, что с 1 января 2021 года отключат газ, тем у кого не установлены счетчики. Люди переживают. Насколько ситуация критическая?

Это неправда. Газ могут отключить, если есть долги и при этом нет плана их погашения. С 1 января могут отключить газ, если потребитель официально письменно отказался от установки счетчика. К человеку пришли и он подписал соответствующий документ. Счетчики устанавливают за счет субъектов хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа. То есть за счет средств государственного бюджета. А если потребитель хочет установить прибор самостоятельно, ему должны компенсировать стоимость счетчика и его установки. Стоимость всех счетчиков закладывалась в тариф на распределение. Скорее всего, распространение информации об отключении - попытка облгазов подтолкнуть потребителей к установлению устройств за свой счет. В законе "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" сказано: если субъекты хозяйствования, которые осуществляют распределение газа, не установят к 1 января 2021 года индивидуальные счетчики, то НКРЕП сначала им вынесет предупреждение. Затем будет собирать с них по 300 тысяч гривен штрафа за каждое сообщение, что у кого-то нет такого счетчика. Вполне вероятно, что облгазы могут влететь в хорошую копеечку. А они не смогут установить счетчики, потому что думали, что эту норму закона отменят. Поэтому сейчас пытаются переложить ответственность за это на потребителя.

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В многоэтажках счетчики на дом устанавливали чаще, чем индивидуальные. Так дешевле, чем каждому в квартиру?

Конечно. Но это не совсем соответствует закону, потому что там речь идет именно о индивидуальных средствах учета. На такое предложение тоже можно согласиться, если счетчик установлен в многоквартирном доме, где есть ОСМД. То есть юридическое лицо. Тогда распределяют объемы потребленного газа между жителями, пропорционально количеству людей в каждой квартире. В отличие от тепловой энергии или горячей воды, которая теряется из-за недостаточной изоляции, изношенных труб, потерь газа в домовой сети нет. Все четко учитывается. Могут возникать конфликты по распределению суммы. Но они не являются определяющими, так как в доме не используется газ для обогрева помещений или подогрева воды. Только для приготовления пищи. Получается менее 3 кубов на человека в месяц. Это незначительные суммы. В южных регионах летом нет потребности в газе или традиционной электроэнергетике. Можно установить солнечный конвектор.

Насколько население обеспечено счетчиками?

Сейчас не имеют счетчиков около 3 миллионов потребителей. То есть одна четвертая от общего количества. Три четверти потребителей имеют это оборудование.

Какие перспективы имеет газ в качестве топлива? Ранее в Украине призывали к массовой газификации, затем - переходить на электроотопление, альтернативные виды топлива.

Это будет понятно, как только примут решение о переходе на учет в энергетических единицах. Тогда в платежках осуществят пересчет на кВт⋅год и можно будет сравнить, чем лучше отапливать помещение - газом или электрической энергией. Все зависит от того, где живет потребитель, подведены ли в его жилище газ, электроэнергия. Какая в конкретный момент их стоимость. Каждый может выбирать между этими двумя энергоносителями, а может обратиться к чему-то другому. Есть большое количество сельских районов, где можно отапливать дома дровами, торфом или использовать другие источники энергии. Ветряки, солнечные панели, солнечные конвекторы, которые подогревают воду. В южных регионах летом нет потребности в газе или традиционной электроэнергетике. Можно установить солнечный конвектор. Если речь идет о степи - Николаев, Хортица, Запорожье, там стоят ветряки, которые генерируют электрическую энергию. Переход на энергетические единицы позволит сравнивать эффективность использования природного газа и электрической энергии. Но природный газ является самым технологичным, удобным, лучшим из точки зрения использования. Потребителю не нужно создавать запасов или что-то перевозить. Кран открутил - получил больше, закрутил - получил меньше. Не нужно вытирать панели от пыли, очищать от снега или заморачиваться с витрогенерационной установкой. Лучше всего, если хозяйство использует все виды энергоносителей. Определяет, когда и что выгоднее отапливать газом или наоборот другими видами топлива. И не заморачивается, что надо отказываться от чего-то.

Тарифы на услуги распределения природного газа повысят в следующем году. В частности тариф "Киевоблгаза" вырастет с 0,81 грн до 1,55 грн за кубометр, без НДС, "Киевгаза" - с 0,28 грн до 0,32 грн, "Одессагаза" - с 0,79 грн до 0,89 грн, "Полтавагаза" - с 1,09 грн до 2,07 грн, "Херсонгаза" - с 0,94 грн до 1,8 грн, "Луганскгаза" - с 0,92 грн до 1,13 грн за кубометр.