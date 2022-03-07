Большая часть украинского бизнеса работает даже при условиях войны - опрос

Украинский бизнес продолжает работать даже во время войны. Фото: ВВС

Большая часть украинского бизнеса работает даже во время войны.

52% украинских компаний хоть и с ограничениями, но работают. Еще 27% приостановили, но хотят возобновлять свою деятельность. Таковы результаты опроса Европейской бизнес-ассоциации.

63% компаний продолжают платить зарплату в полном объеме, а 45% еще и производят дополнительные или авансовые выплаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина собирается национализировать российский бизнес: что может перейти государству

Большинство бизнеса поддерживают армию или территориальную оборону: 41% помогают финансово, 35% поддерживают работников, защищающих страну, 31% поставляют продукты, 29% поставляют услуги, 16% – лекарства, 9% – средства защиты и обороны.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.