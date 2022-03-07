Большая часть украинского бизнеса работает даже при условиях войны - опрос

Большая часть украинского бизнеса работает даже во время войны.
52% украинских компаний хоть и с ограничениями, но работают. Еще 27% приостановили, но хотят возобновлять свою деятельность. Таковы результаты опроса Европейской бизнес-ассоциации.
63% компаний продолжают платить зарплату в полном объеме, а 45% еще и производят дополнительные или авансовые выплаты.
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Большинство бизнеса поддерживают армию или территориальную оборону: 41% помогают финансово, 35% поддерживают работников, защищающих страну, 31% поставляют продукты, 29% поставляют услуги, 16% – лекарства, 9% – средства защиты и обороны.
24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.
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