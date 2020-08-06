Более 3 тыс. км дорог до 2025 года: где построят бетонные автодороги

При реализации программы количество бетонных дорог увеличится до 3,5%. Фото: pixabay.com

Укравтодор хочет к 2025 году построить 2,9 тыс. км бетонных дорог. Всего таких в Украине - 2,4 тыс. км, что составляет 1,4% от общей протяженности дорог.

"При реализации программы количество бетонных дорог увеличится до 3,5%", - говорится в сообщении Укравтодора. Основными объектами станут дороги на юге Украины.

Сейчас строят Н-31 Днепр - Решетиловка - 80 км, Н-14 Александровка - Николаев - 75 км, М-06 обход города Житомир - 22 км, пишет УНИАН.

Также планируется построить 180 км дороги М-29 Харьков - Перещепино, 135 км пути Р-55 Одесса - Новый Буг, 95 км автодороги Н-08 Борисполь - Мариуполь в пределах Днепропетровской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие бывшие в употреблении автомобили чаще всего покупали в июле

До конца текущего года Укравтодор намерен завершить строительство бетонной дороги в Украине на участке Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка, пролегающей по территории Днепропетровской и Полтавской областей.

В этом году восстанавливают рекордное количество километров автодорог. 5% всего Дорожного фонда, который в этом году составляет 3,2 млрд грн, предусмотрены на финансирование государственной программы повышения безопасности дорожного движения.