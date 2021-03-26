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пятница, 26 марта 2021 09:52

Более 20% украинцев не пользуются е-услугами из-за отсутствия интернета

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Более 20% украинцев не пользуются е-услугами из-за отсутствия интернета
Усовершенствования требует предоставления коммунальных и медицинских е-услуг. Фото: unsplash

53% украинцев получили не менее 1 цифровой услуги в течение последнего года.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Среди наиболее популярных электронных услуг:

- получение паспортов и другие контакты с Государственной миграционной службой. Услугой воспользовались 15% респондентов;

- пользование приложением или порталом "Дія" - 13%;

- получение субсидий, льгот и социальных выплат - 13%;

- е-услуги, касающиеся личного транспорта: водительское удостоверение, продажа авто, оплата штрафов онлайн - 12%;

- пенсионное обеспечение - 11%;

- платные услуги получения информации из государственных реестров или получения цифровых выдержек - 10%;

- вопросы, связанные с частным предпринимательством, - 9%;

- налогообложение - 9%;

- ведение дел фирмы/ООО - 8%.

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По мнению респондентов, усовершенствования требует предоставление коммунальных и медицинских е-услуг, оформление и получение пенсий, ведение малого бизнеса, получение социальной помощи.

Среди 47% украинцев, которые не пользовались электронными услугами в 2020 году, почти четверть признались, что им не хватает для этого навыков. Каждый 5-й опрошенный не пользовался онлайн-услугами из-за отсутствия интернета.

В сервис "Дія" могут добавить функционал для электронного поступления в высшие учебные заведения. Там хотят предоставлять полную информацию для абитуриентов.

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