Более 20 миллиардов Кабмин выплатит украинцам. Кто получит деньги

Украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат финансовую помощь. Фото: НБУ

Правительство выделило 21,5 млрд грн на выплату единовременной материальной помощи застрахованным лицам из-за потери дохода или работы в результате боевых действий.

На одного человека будет выделяться 6,5 тыс. грн. Получить средства можно в рамках программы "еПоддержка", говорится в постановлении правительства №199 от 4 марта.

"Финансовую помощь пришлют лицам, которые работают на условиях трудового договора, гиг-контракта, другого гражданско-правового договора, на других основаниях, предусмотренных законом, и физическим лицам-предпринимателям, которые находятся на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в отдельных населенных пунктах по перечню, который предоставит ГСЧС и утвердит Кабмин; предоставили налоговую отчетность за IV квартал 2021 года или годовую отчетность за 2021 год; являются бюджетными учреждениями, фондами общеобязательного государственного страхования", - говорится в постановлении.

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В связи с введением этой выплаты правительство сократило расходы по ряду других бюджетных программ.

Национальный Банк открыл два официальных счета для помощи Вооруженным Силам Украины и сбора гуманитарной помощи пострадавшим украинцам.

Первый – специальный счет для нужд Вооруженных Сил. Номер счета: UA843000010000000047330992708 Второй – для гуманитарной помощи тем, кто больше всего пострадал от войны на закупку продуктов, лекарств, обустройство размещения и т.д. Номер счета: UA823000010000032302338301027