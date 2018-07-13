Более 2 тыс. вакансий ежемесячно: в Украине празднуют день бухгалтера

"Работники бухгалтерских служб вносят значительный вклад в развитие финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций", - так в июне 2004 года пояснил президент Леонид Кучма причину введения профессионального праздника бухгалтеров.

Автор: www.interbuh.com.ua В среднем бухгалтерам предлагают зарплату 7600 грн. В то же время потенциальные работники хотят получать не меньше 8700 грн.

Его ежегодно отмечают 16 июля. Дата празднования выбрана в честь дня принятия в 1999 году закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".

"Сегодня профессия бухгалтера находится на 7-м месте после торговли, продаж, производства. Она занимает 5-7% от всей массы вакансий. Больше всего вакансий для бухгалтеров и главных бухгалтеров. Меньше для экономистов и контролеров", - рассказала Gazeta.ua Татьяна Пашкина , HR-эксперт rabota.ua.

В среднем бухгалтерам предлагают зарплату 7600 грн. В то же время потенциальные работники хотят получать не менее 8700 грн.

"Самая большая разница между предложением от работодателя и зарплатными ожиданиями у финансовых контролеров. Им предлагают 12 тысяч гривен, а претендуют они на 24 тысячи гривен. Люди хотят получать в гривнях тысячу долларов, как это было раньше. Однако работодатели не готовы столько платить", - добавила эксперт.

Автор: rabota.ua Самая большая разница между предложением от работодателя и зарплатными ожиданиями в финансовых контролеров.

По ее словам, работу для бухгалтеров предлагает едва ли не каждая компания в Украине. За последние 30 дней появилось 2300 новых вакансий. Больше всего - в Киеве. Здесь расположены центральные офисы крупных компаний. Далее следуют Харьков, Днепр, Одесса и Львов. Много бухгалтерских вакансий в небольших городах.

"В сфере "Бухгалтерия" за вакансии конкурируют 77% женщин и 23% мужчин. В то же время хороший бухгалтер ценится как в государственных, так и частных учреждениях", - говорит специалист экспертно-аналитического центра HeadHunter Екатерина Криворученко.

Автор: HeadHunter Уровень конкуренции в профсфери "Бухгалтерия" в течение года находился на уровне 3-4 человека на место.

В Украине ведение учета регламентировано на законодательном уровне. Бухгалтеры должны знать Налоговый кодекс, нормы закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности", международные стандарты финансовой отчетности, план счетов бухгалтерского учета.

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"Кроме того, в Украине происходит неторопливая, но уверена миграция документооборота в электронный вид. Поэтому бухгалтер должен быть "на ты" с электронными цифровыми подписями, реестрами, порталами для налогоплательщиков", - отмечает Екатерина Криворученко.

Автор: HeadHunter Чтобы претендовать на должности руководящего звена в сфере бухгалтерии, понадобится основательное понимание принципов работы, знания по экономике.

Профессия бухгалтера вошла в перечень тех, которые чаще всего вызывают депрессию. Поскольку требует от работника максимальной сосредоточенности и ответственности.