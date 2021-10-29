Блоггеры, реклама, "старая гвардия": как в Украине препятствуют застройщикам с иностранным капиталом

Положительные тенденции и открытость к мировым игрокам бизнеса заметны и по столице

Украина как никогда за последние 7 лет приблизилась к западным европейским ценностям. Несмотря на войну с крупнейшей страной в мире, государство развивается и является чрезвычайно перспективным для сотрудничества с крупным европейским бизнесом. Содействует этому много факторов. Один из них – безвиз, который даже во времена пандемии позволяет украинцам активно перенимать лучшие мировые ценности.

Не последнюю роль в развитии страны сыграл и курс нынешнего президента Владимира Зеленского. Он проводил встречи в самых успешных технологических корпорациях мира – вел диалог с основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом, с президентом корпорации Microsoft Брэдом Смитом, с генеральным директором компании Apple Тимом Куком. Призвал их работать в Украине с нашими специалистами, открывать офисы на территории нашего государства. Президент еще в начале своего срока ввел программу Investment Nanny. Она подразумевает четкий алгоритм: каждому инвестору, каждой компании, которая приведет в Украину более 100 миллионов долларов, обеспечат отдельный контракт с государством. Такая идея сработала. В Украину пришла работать компания DP World, являющаяся одним из крупнейших портовых операторов в мире. Она приобрела контрольный пакет акций контейнерного терминала TIS в порту "Южный". Также лоукостер Bees Airline совместно с туроператором TPG запустил свои первые чартерные авиарейсы. Одна из самых масштабных немецких сетей супермаркетов откроет первые магазины в Украине. Она будет вкладывать средства в строительство торговых помещений и производство продуктов под своим брендом.

Четкая направленность главы государства еще на старте своей карьеры на высокий результат способствовала увеличению инвестиций на 8% по сравнению с предыдущим годом. Положительные тенденции и открытость к мировым игрокам бизнеса заметны и по столице. С приходом к власти в Киеве Виталия Кличко в течение 2014-2015 гг. в столицу привлекли 1,5 млрд. гривен иностранных инвестиций. Согласование документации и проектов сократили с 2 лет до 90 дней. Иностранный капитал использовали для строительства Подольско-Воскресенского моста столицы, в разгар коронавируса создали условия для открытия шведской сети мебельных магазинов IKEA.

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Однако не все довольны подобным успехам. Есть небольшая часть противников реформ, и они пытаются снижать рейтинги президента и его команды самыми позорными способами. Давайте попробуем разобраться в них.

Кому мешают реформы?

Украина так долго жила в условиях беззакония и хаоса, что многие к такому привыкли. А некоторые даже начали на этом наживаться. Это не только рядовые граждане, привыкшие к коррупции, это целые звенья чиновников и теневые бизнес-структуры. Их немного в сравнении с финансово-промышленными группами, поддерживающими новый курс страны. Но все же они пытаются помешать президенту, дискредитировать его. Для этого используют немало разных способов. Один из них – раздувание паники через соцсети и СМИ, постановка под сомнение правильности развития страны. И что хуже всего, эта небольшая группа недовольных пытается портить налаженную работу иностранных инвесторов в Украине. Особенно препятствуют застройщикам с иностранным капиталом. Тем самым хотят показать, что Украина якобы стала непривлекательной для инвестиций.

В качестве примера можно привести непонятную ситуацию вокруг масштабного проекта с иностранными инвестициями - здания 50Avenue на проспекте Победы, 50-е в Киеве. Строительством занимается ОК "Эксон Премьер Шулявская". По данным из наших источников, в проект вложено около 18 миллионов долларов иностранных вливаний. Однако уже два года подряд в сторону застройщика можно услышать клевету и обвинение в нарушении законов. Разберемся поподробнее.

Как действуют противники развития Украины?

Период, когда в Украине царил беспредел, длился долго. За это время даже коррупционные чиновники среднего звена смогли превратиться в миллионеров. Сейчас они начинают тратить аккумулированные средства на информационную войну против реального положения дел. Надеются вернуться к старым временам посредством дискредитации действий власти.

Мы проанализировали разные способы подачи информации о нововведениях команды президента и городского главы. Просмотрели статьи на разных информационных порталах. Всех объединяет то, что в качестве экспертов фигурируют фейсбук-блогеры. Также очень неестественным способом эти люди стали востребованными экспертами для рекламных статей и передач на телевидении.

Одним из таких является якобы эксперт по градостроительству Георгий Могильный. Он настолько часто оставляет комментарии по поводу застройщиков, что возникают сомнения в его квалификации и беспристрастности. Возникает закономерный вопрос – если человек каждый день пишет комментарии в соцсетях, дает интервью, то когда он работает? Чем зарабатывает? Может быть, это "блогерство" и является его высокооплачиваемой работой?

Также прослеживается интересная тенденция – как только в соцсетях Могильного появляется сообщение, на следующий же день его цитируют некоторые издания. При этом часто это очень слабые и неликвидные темы для редакций. Однако определенные силы путем финансовых вливаний их проталкивают в информационное пространство.

Например, его сообщение о масштабном строительстве моста в Киеве: "Еще 10 миллиардов гривен, и Подольский мост у нас в кармане! Сегодня КГГА утвердила новый проект Подольского мостового перехода. Уже традиционно проект утверждал Поворозник, пока Кличко на несколько дней линяет в отпуск за свой счет по семейным... Новая стоимость строительства – 19,9 миллиарда, из которых по состоянию на 01.07.2021 выполнено на 9,8 миллиарда. По состоянию на 01.06.2016 стоимость была 11,2 миллиарда". То есть блоггер обвиняет действующего мэра в коррупции, пытается показать, якобы Кличко хочет присвоить эти средства. Однако блогер недоговаривает о реальных причинах удорожания строительства, он молчит об опорах моста, которые пришлось заменить, и других вещах, обнаруженных в процессе работы. И, кстати, на том же заседании КГГА об этом шла речь. Не выдерживают критики и его сообщения о 50Avenue на проспекте Победы, 50-а в Киеве. Скажем, 14 октября он написал: "Первое фото – как 10 дней назад выглядел котлован на месте самовольного строительства небоскребов на проспекте Победы, 50-А". Как можно называть "самовольным" строительство, которое предусмотрено планом и когда у застройщика есть все разрешительные документы?

Стоит отметить, что с момента активизации "экспертов" в Украине уже появился термин "медиакиллер". Достаточно посмотреть на их страницы в социальных сетях со сплошными "скринами" и негативом против некоторых компаний, чтобы понять, что они исполнители определенных информационных заказов. Самое печальное, что в большинстве своем это компании с иностранным капиталом, как например, упомянутый выше 50Avenue на проспекте Победы, 50-а в Киеве. Георгий Могильный настолько часто высказывается против строительства этого объекта, что мы решили разобраться подробнее в роли этого здания для Киева.

Нужен ли 50Avenue Киеву?

50Avenue на столичном проспекте Победы, 50 будет состоять из двух высоких башен и будет занимать 0,3 га. Там будут размещены офисные помещения, сверхсовременные апартаменты, бутиковые галереи, фитнес-клубы и магазины. На крыше будет действовать бассейн. Под землей многоуровневый паркинг, в котором желающие смогут оставить авто на стоянке и пересесть на метро. Дом будет сделан в концепции live-work-play.

В здании будут сдавать сотни апартаментов по небольшим ценам, где могут поселиться студенты или семьи, ищущие съемное жилье в столице. Кроме того, ОК "Эксон Премьер Шулявская" будет давать жилье в здании в рассрочку на 20 лет под 6% годовых. Подобных программ никто не предлагает на украинском рынке, особенно в таких современных комплексах.

Кстати, именно в таких постройках обычно размещают свои офисы крупные международные компании. К примеру, офис одного из крупнейших автомобильных концернов мира General Motors расположен именно в таком типе здания в США. Так же в подобных небоскребах работает вся редакция и продакшн рейтинговой службы новостей CNN. 50Avenue может, несомненно, стать одним из инфраструктурных хабов, который будет привлекать условиями мировых инвесторов в Украину. И если офис Apple все же появится в Украине, то только в помещениях такого небоскреба, но отнюдь не в сборно-щитовом помещении или в здании полуразрушенного завода или в МАФе. Однако не все это понимают.

Кому мешают иностранные инвестиции?

Помимо блогеров и псевдоэкспертов, к объекту 50Avenue в последнее время идет большой интерес со стороны городских чиновников. Вполне вероятно, что среди них есть те ярые любители "времени беззакония и отсутствия четкости", которое раньше господствовало в Украине.

Недавно Госинспекция по архитектуре и градостроительству пообещала провести проверку строительства архитектурного комплекса.

Портал о столичных высотках "Недвижимые" обвиняет застройщиков 50Avenue в возведении объекта без разрешительных документов и с нарушениями законов Украины. На сайте Киевской городской администрации зарегистрировали петицию о запрете строительства на проспекте Победы, 50-а.

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Мы проверили цитаты и высказывания чиновников. Однако не нашли четких ссылок на нарушение законодательства. Они обычно ссылаются на "мнение населения", используют "информацию из интернета, где возмущаются горожане".

Мы решили проверить степень возмущения киевлян на официальном портале Киевской городской администрации, где зарегистрирована петиция против здания 50Avenue. Петиция действительно есть. Но больше чем за год ее подписало лишь 9 человек. Это не может не только претендовать на "позицию общественности города", но и даже на позицию "этажа студенческого общежития". Очевидно, представители "старой закалки" забыли подкупить тысячи людей или просто сэкономили средства.

Есть ли нарушения в целевом назначении?

Мы решили проверить, на каком участке работает застройщик ОК "Эксон Премьер Шулявская", возводящий 50Avenue. В рамках нашего расследования мы обратились к открытым источникам.

Как оказалось, земельный участок площадью чуть более 0,3 га находится в частной собственности уже 14 лет. В первую очередь, мы ознакомились со справкой, выданной Департаментом градостроительства и архитектуры КГГА из градостроительного кадастра от 19 февраля 2020 года. Там указано, что земля по назначению по действующей градостроительной документации относится к "территории общественных зданий и сооружений с разрешенной высотой от 50 до 150 метров". Далее мы решили проверить законность земли для застройки среди решений КГГА. И нашли решение от 20.12.2017 года №1005/4012 "Об утверждении детального плана территории в пределах проспекта Победы, улиц Лагерной, Авиаконструктора Сикорского, железнодорожных путей, улиц Тимофея Шамрыло, Дорогожицкой, Елены Телиги, Александра Довженко". Оно причисляет участок на проспекте Победы, 50-а по функциональному назначению к территории предприятий торговли, общественного питания, строительства апартаментов и бытового обслуживания. И отнюдь не парковой территории. Мы нашли в общем доступе решение Киевского городского совета от 24 мая 2007 года №649/1310 о передаче земельного участка на проспекте Победы, 50-а в частную собственность.

Но можно ли строить на этой земле? И на этот вопрос мы смогли найти ответы. Разрешение на выполнение строительных работ №15/13 от 30 декабря 2010 Государственной архитектурно-строительной инспекции есть в распоряжении вышеуказанного агентства и Министерства регионального развития и строительства Украины. В нем четко указано, что есть разрешение на выполнение строительных работ: строительство торгово-офисного комплекса с рестораном быстрого питания и благоустройством по просп. Победы, 50-а. Офисные комплексы приравнивают к строительству апартаментов. Идентичное архитектурно-планировочное задание, как мы уже указывали выше, подтвердило в апреле 2009 года Главное управление градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды.

Мы обнаружили еще один интересный факт – ОК "Эксон Премьер Шулявская" заявляла о реконструкции современного сквера танкистов за свой счет. И строительство парка для киевлян возле него с инвестицией в 2 млн долларов. К тому же, специалисты компании уже разработали современные эскизы с визуализацией и точными расчетами. Такие шаги, к сожалению, делает мало застройщиков. А превращение старой советской площади с квадратными плитами с травой между стыками в современный архитектурный проект только украсит Киев.

Итак, последние 14 лет ни в одном официальном документе не было зафиксировано парковое назначение для всего участка возле метро Шулявская. Также нигде речь не шла о каких-то особых условиях прав собственности на землю по адресу по проспекту Победы, 50-а. О желании города завладеть землей для строительства парка заговорили, как только стало известно о масштабах финансирования одного из самых амбициозных строительных проектов города.

Понимают ли это в соответствующих органах?

В любой цивилизованной стране органы, взаимодействующие с застройкой, не должны принимать какие-то оригинальные решения. Они должны действовать по законам и правовым актам. Однако это точно не о Государственной архитектурно-строительной инспекции. Именно богатые и влиятельные люди, лоббирующие этих чиновников подобных организаций, и стали ядром движения противников реформ. Конечно, такие люди не понимают язык государственных интересов и перспектив, там воспринимают только один язык – язык денег.

Такое положение дел настолько вызывало много недовольства у порядочных бизнесменов, что его трудно было не заметить. В свое время Елена Шуляк при поддержке президента Владимира Зеленского добилась расформирования ГАСИ. В прошлом году там инициировали создание Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ). Этот орган должен полностью заменить ГАСИ. Это совершенно новая организация с отличной структурой, полномочиями и современными принципами работы. 200 человек, отбираемых для работы в ГИАГ, проходили проверку в НАБУ. Среди них не осталось ни одного представителя или человека из влиятельных коррупционных групп.

Там теперь только новые кадры и нет коррупционеров. Это стало настоящей проблемой для старых чиновников, заинтересованных в работе своих коррупционных схем. Из наших источников даже известны случаи, когда старые бюрократы предлагали специалистам ГИАГ взятки, пытались отозвать разрешения на строительство на некоторых строительных площадках, чтобы все же восстановить свое влияние. Однако у них не получилось. Ведь большинство операций ведется через цифровые решения с минимальным вмешательством работников в принятие решений, а профессионализм недавно набранных людей действительно на высоком уровне.

Правильность работы ГИАГ напрямую подтверждает и реакция на новый орган псевдоэксперта Георгия Могильного, поддерживаемого "старой гвардией". Он критикует новый орган. Это означает, что ГИАГ действительно наносит ущерб его временным "хозяевам".