Благодаря поддержке ЕБРР и ЕС украинские производители выходят на фэшн-рынок Великобритании

Украинские производители товаров легкой промышленности имеют высокие шансы выхода на зарубежный рынок. Об этом заявили в столице во время встречи-презентации "Фэшн-рынок Великобритании: понимание современных трендов и видение потребителей для успешного выхода на рынок". Мероприятие состоялось при финансовой поддержке ЕС в рамках инициативы EU4Business и при поддержке ЕБРР.

Инициатива Евросоюза EU4Business, которая реализуется в Украине частично при поддержке ЕБРР, имеет целью улучшить деловой климат в стране и способствует экономическому развитию малого и среднего бизнеса. ЕБРР обеспечивает предпринимателей консультационной и информационной поддержкой, помогает выйти на международные рынки сбыта, проводит мероприятия для обмена опытом и поиска новых партнеров. Малые и средние предприятия (МСП) могут получить грант на консалтинговый проект для развития своих компаний.

"На сегодня в Украине реализовано более тысячи проектов. Мы привлекаем финансирование от Европейского союза, у нас есть донорские средства и от других доноров. Мы работаем индивидуально с компаниями, и в то же время уже имеем видение того, как осуществляется реализация инициативы ЕС EU4Business в целом. Общаемся с компаниями через год после завершения каждого консалтингового проекта, оцениваем эффективность проекта и получила ли компания положительный эффект для роста. Видим, что до 60% компаний удваивают свои обороты после окончания консалтинговых проектов в рамках программы, а 44% компаний рассматривают выход на экспорт - это то к чему мы стремимся", - говорит Аида Марущак, представитель ЕБРР.

Представитель ЕБРР Аида Марущак

В консалтинговом проекте могут принять участие малые и средние предприятия со штатом от 10 до 250 работников, в которых более 50% собственности принадлежит украинцам. Компания должна иметь положительную динамика развития, хорошую деловую репутацию и работать более 2 лет на территории Украины.

"Малому и среднему бизнесу кажется, что работать с консультантом - это очень дорого и трудно. Они не знают, как это сделать. Мы выступаем посредниками, чтобы привлечь консультанта-эксперта и правильно организовать весь цикл проекта. С помощью ЕБРР и с финансированием ЕС сотрудничество с внешним экспертом становится быстрее, качественнее и дешевле. Мы помогаем привлечь украинские консалтинговые компании или международных экспертов с опытом внедрения подобных проектов. Сопровождаем проект, проверяем качество и эффективность работы консультантов, после этого делаем оценку и возвращаем 50% затраченных компанией средств - то есть предоставляем грант. Рекомендуем только тех консультантов, которые имеют успешный опыт работы в конкретной тематике или отрасли", - продолжает Аида Марущак.

ЕБРР в рамках реализации инициативы Евросоюза EU4Business провел глубокий анализ потребностей легкой промышленности и разработал стратегию ее развития. Эта стратегия предполагает превращение украинского производителя в конкурентоспособного поставщика одежды и обуви среднего и высокого класса, который быстро и надежно реагирует на потребности рынка моды, изготавливая большое разнообразие стилей небольшими заказами и одновременно развивая онлайн торговлю. В 2018 году при поддержке ЕБРР состоялось 12 индивидуальных консалтинговых проектов, украинские производители приняли участие в трех международных выставках моды.

"При поддержке ЕБРР и благодаря финансированию ЕС была организована миссия во Францию ​​в феврале этого года. Она была ориентирована на производителей одежды и имела очень большое значение. Кроме того, было множество В2В встреч, на которых налаживании партнерские отношения. Организовали первый визит дизайнеров производителей на выставку, чтобы научить и показать как представлять себе, как выходить на рынок. За несколько недель стартует аналогичная миссия в Германию для компаний, производящих одежду из тканевых материалов".

Специально для отрасли разработали онлайн В2В каталог и создали проект поддержки кластерных инициатив в Хмельницком и Львове. Провели тренинг по бережливому производству. На встречу-презентацию о фенш-рынке пригласили эксперта из Великобритании.

"Я увидела очень много хороших брендов, которые в частности поддерживают устойчивое развитие и являются интересной темой не только для Великобритании, но и для всего мира. Украина способна обеспечивать продукт, который одновременно делает вещи доступными по цене и очень привлекательными для британских магазинов и покупателя. Во всем мире сейчас тенденция устойчивого развития сочетается с желанием отойти от предложенного Китаем стиля и качества. Украина имеет прекрасные возможности по обеспечению различных трендов и новизны", - говорит во время встречи-презентации Мириам Кернот Осборн, руководитель международного сегмента выставок Pure London & Pure Origin. Украинский дизайнерам эксперт посоветовала выбирать надежных партнеров и верить в свой проект.

Организаторы мероприятия отмечают позитивную динамику выхода украинского производителя на мировой фэшн-рынок. Например, в прошлом году в рамках торговой миссии 5 украинских производителей-дизайнеров приняли участие в британской выставке в Бирмингеме. Впоследствии британское издание о моде "Drapers" опубликовало рейтинг интересных новинок и 3 украинские компании попали в этот список.

Справка: ЕБРР с 2010 года предоставляет грантовую поддержку малому и среднему бизнесу в Украине. Финансирование происходит благодаря Европейскому Союзу, правительству США и Швеции. За все время существования проекта поддержку от ЕБРР получили более 1000 предприятий малого и среднего бизнеса. Деятельность ЕБРР способствует увеличению количества рабочих мест, повышению общего уровня квалификации сотрудников, росту производственных мощностей. Эти составляющие непосредственно влияют на формирование эффективного и стабильного бизнес-климата, развитие технологий и высококонкурентного украинского производства в целом.