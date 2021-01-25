Благодаря пандемии в мире бум продаж бриллиантов

Пандемия сначала навредила области, но теперь начала ей помогать. Фото: unsplash

Из-за отсутствия путешествий в мире растут продажи бриллиантов.

Еще одной причиной бума стали продажи праздничных украшений, особенно на ключевых рынках США и Китая, пишет Минфин со ссылкой на Bloomberg.

Эксперты объясняют, что пандемия сначала навредила области, но теперь начала ей помогать. Ранее с покупкой бриллиантов конкурировали путешествия как расходы на роскошь. Поскольку из-за карантина свобода передвижения несколько ограничена, потребители начали вкладывать деньги в онлайн-покупки.

"Люди не только научились удаленно работать, но и покупать онлайн, в том числе бриллианты. Раньше деньги тратили на путешествия или ужин в дорогих ресторанах, но теперь часть этого спроса перекинулся на бриллианты. Онлайн-продажи почти удвоились за прошлый год и достигли около 20 процентов от всех продаж", - рассказал Bloomberg заместитель гендиректора "Алросы" Евгений Агуреев.

Аналитики не понимают, будет ли текущий бум устойчивый. Некоторые участники рынка уже беспокоятся, что рынок перегревается, что грозит обвалом.

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По информации Bloomberg, за последние 5 лет годовой спрос на бриллиантовые украшения держался примерно на уровне $80 млрд. Благодаря вакцинации в странах мира другие роскошные покупки становятся снова доступными, а поэтому есть риск возникновения бывших проблем.

В Украине есть ряд ювелирных компаний, которые предлагают купить бриллианты. За камни весом 0,01-0,02 карата придется выложить от нескольких сотен гривен до более 1,5 млн грн.

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