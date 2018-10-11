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четверг, 11 октября 2018 15:26

Бизнесмен Кропачев хочет отсудить почти 3 млрд грн у государства

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Бизнесмен Кропачев хочет отсудить почти 3 млрд грн у государства
ООО "Краснолиманская" требует возместить 2,8 млрд грн общих убытков. Фото: Прокуратура Донецької області

ООО "Краснолиманская" во главе с Виталием Кропачевым планирует отсудить у шахты "Краснолиманская" 2,8 млрд грн.

Иск ООО "Краснолиманская" подал в ГП "Угольная компания" Краснолиманская". Последняя принадлежит Министерству энергетики и угольной промышленности. Иск рассматривается в Хозяйственном суде Донецкой области, передает kp.ua.

Истец требует возместить 2,8 млрд грн общих убытков. По его данным, госпредприятие с 2014 по 2017 года самовольно пользовалась недрами ООО "Краснолиманская".

С 30 декабря 2003-го между сторонами подписан договор о предоставлении услуг производственного характера. По его условиям, государственное предприятие предоставляет ООО "Краснолиманская" услуги, касающиеся всех процессов производства. С сентября 2014-го активы, которые находятся в аренде у ООО, захватили. В то же время госпредприятие дальше проводило несанкционированную добычу угля в шахтном поле ООО, - говорится в иске.

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По словам экспертов, у Виталия Кропачева мало шансов взыскать 2,8 млрд грн. Ведь госпредприятие сейчас не занимается добычей угля. Кроме того, накопило более 300 млн грн налоговых долгов.

Скорее всего, ООО "Краснолиманская" хочет узаконить себя в правах главного кредитора госпредприятия "Угольная компания" Краснолиманская".

С 2003-го ООО "Краснолиманская" работало в пределах ГП "Угольная компания" Краснолиманская". До 2014-го ООО "Краснолиманская" контролировал экс-"регионал" Игорь Гуменюк. После побега Виктора Януковича в Россию, частную фирму лишили доступа к государственным пластам. Сотрудников перевели на работу в одноименное ГП.

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