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Бизнес приобрел коронавирусный иммунитет. Экономическая активность восстанавливается - эксперт

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Бизнес приобрел коронавирусный иммунитет. Экономическая активность восстанавливается - эксперт
Василий Юрчишин: Концентрироваться только на МВФ неуместно. Фото: Центр Разумкова

Украина имеет внутренний потенциал для улучшения экономической динамики. Но нужно делать рациональные и результативные изменения на уровне институтов власти. Позитивный прогноз роста экономики в 2021-м фиксируем на уровне 2,5 процентов. Об этом рассказал Gazeta.ua директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

Прошлый год был кризисный. Весенний локдаун и дальнейший карантин повлияли на экономическую активность. В этом году будет происходить определенное восстановление?

Ожидать можно, но очень аккуратно и правильно. Пока экономическое оживление не произошло. Если посмотреть на показатели развития экономики в первые месяцы этого года. Промышленность снизилась на 4 процента. Аграрный сектор - на 6 процентов. Продолжилось падение в транспортных перевозках. Были ожидания, что пандемия пойдет на убыль. Однако коронавирус не уменьшает свое давление на экономику. К концу первого квартала 2021 распространения болезни не удастся локализовать.

Рост экономики не будет больше, чем указанные 2-2,5 процента

Прогнозы роста экономики на 4-5 процента реального ВВП выглядят слишком оптимистичными. Наш прогноз слабого роста примерно 2-2,5 процента. Это связано с низкой базой сравнения. В прошлом году был жесткий весенний локдаун. Действовали ограничения даже на передвижение людей. Обвалили экономику достаточно сильно. Это может повториться и в этом году. Рост экономики не будет больше, чем указанные 2-2,5 процента.

Представителям малого бизнеса в карантинных условиях было сложнее всех. Получили они определенный коронавирусный "иммунитет", то есть научились работать в новых условиях?

За этот год бизнес и домохозяйства населения научились работать и самостоятельно находить оптимальные решения. Государственная экономическая политика остается слабой. Программы помощи для бизнеса и домохозяйств очень малы. Возможно, 8000 гривен имеют какое-то значение для малообеспеченных слоев населения. Однако никоим образом не могут помочь в сохранении бизнеса. Сначала было полное закрытие ресторанов и кафе. Потом разрешили работать на вынос. Все разрешения были отвоеванные бизнесом. Он доказывал свою позицию власти. Так же и транспортные перевозки. В прошлом году были полностью запрещены. Сейчас - ввели спецпропуски. Сейчас гораздо проще и легче воспринимается удаленная работа. Год назад - это шокировало. Как можно удаленно делать целый ряд задач. Сейчас это уже достаточно привычный режим. Работники готовы к таким графиков. Состоялось приспособления к чрезвычайных условиях и нахождения возможностей.

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Летом 2020 году Украина получила первый и единственный транш от Международного валютного фонда в рамках программы финансирования stand-by - 2,1 миллиарда долларов. Каковы шансы получить новый транш МВФ?

Сотрудничество и поддержка МВФ Украине нужны. Другое дело, это не должно ассоциироваться только с финансовой поддержкой. Действительно, летом получили средства. Один или два раза миссия приезжала в Украину. В этом году их не было для оценки нашей способности. Украина выполнила все внешние обязательства за этот период. В конце прошлого года даже вышла на внешние рынки заимствований. Где-то в декабре Украина завершила доразмещения еврооблигаций на 600 миллионов долларов с доходностью не более 6 процентов. Это очень хороший показатель - самый низкий за публичными еврооблигациямы. Специальные кредитные линии имеют более низкую стоимость. В частности, кредиты МВФ имеют незначительную стоимости - 1-2 процента. Это гораздо лучше, чем 6. Но здесь должно происходить и переговорный процесс и выполнение взятых на себя Украиной обязательств. Из-за слабости государственного управления трудно достичь прозрачности принятия решений. Нужны антикоррупционные меры. Концентрироваться только на МВФ - это неуместно.

В этом контексте можно дать положительную оценку Министерству финансов. Даже в сложных условиях продолжает удерживать внешне долговые позиции Украины на должном уровне. Об этом свидетельствует график платежей по внешним обязательствам. В первом квартале Украина должна оплатить 4,5 миллиарда долларов. Причем наиболее критический - это государственный долг правительства и Нацбанка. Он составлял где-то приблизительно 2 миллиарда. В этот период на внешние рынки не выходили. МВФ траншей не предоставлял. Но Украина сумела выполнить свои внешние обязательства. Часть - за счет резервов. Именно поэтому резервы снизились с 29 до 27 миллиардов. Это вполне приемлемая плата за то, что Украина самостоятельно распоряжается своими ресурсами. Они пока достаточны для поддержки внешних балансов.

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Из-за слабости государственного управления трудно достичь прозрачности принятия решений. Нужны антикоррупционные меры

Кстати, второй квартал года по внешним платежам будет гораздо спокойнее. Примерно вдвое меньше выплаты надо сделать. Раз будет такая передышка. Третий квартал с внешними платежами будет сложным. В другом квартале Украина сможет занять на внешних рынках определенные ресурсы. И будет уверена в своевременном погашении внешне долговых обязательств в третьем квартале.

Это может быть и очередной транш от МВФ?

На это не стоит полагаться. Скорее будет выход на рынки капиталов, размещение еврооблигаций, помощь от правительств, а именно от США, Японии. В ближайшее время консультации с МВФ будут продолжаться. Но Украине лучше не рассчитывать на эти средства. Для некоторых инвесторов сотрудничество страны с МВФ - это позитивный сигнал. Но это не абсолютные направления действий, которые должны доминировать над другими возможностями экономической политики.

Сейчас много говорят об амнистии капиталов. Это точечные мероприятия. Они могут усилить коррупционные риски

Парламент разблокировал приватизацию государственных предприятий. Придут инвесторы в Украину? Что для этого нужно сделать?

Украинская власть здесь не дорабатывает. Какие мероприятия проходят. Например, на "инвестиционную няню" ( "Инвестиционная няня" - это персональный менеджер, который предоставят любому инвестору, что инвестирует не менее $ 30 млн в экономику Украины, и создаст минимум 150 новых рабочих мест. - Gazeta.ua) никто не обращает внимания .Сейчас много говорят об амнистии капиталов. Это точечные мероприятия. Как побочное следствие от их реализации, могут усиливаться коррупционные риски. Они не вызывают большой положительной оценки. Во всех странах для отечественных и международных инвесторов гораздо важнее верховенство права, низкая коррупция, обеспечение прав собственности. В основе лежат как раз не отдельные мероприятия. Их сейчас предлагает власть как панацею. Выглядят весьма сомнительно. Нужна демонстрация четких понятных шагов, что власть готова и намерена до широкого вхождения инвесторов. Речь идет не только об иностранных, но и об отечественных. Надо провести 2-3 демонстрационные конкурсы действительно привлекательных предприятий с допуском всех заинтересованных инвесторов, кроме связанных со страной-агрессором. Это был бы достаточно значимый сигнал о готовности к инвестиционному расширению. Тогда в реальность возможных изменений и отечественные инвесторы поверят, и международные подтянутся.

2021 валовой внутренний продукт Украины вырастет на 4%.

Экономика Украины лишь частично восстановится после прошлогоднего падения на 4,2%, по данным экономического обзора МВФ за апрель.

По прогнозам Фонда, 2021-го в других странах мира ВВП должна вырасти в среднем на 6%. Экономика Украины будет восстанавливаться медленнее.

Автор: Татьяна КОВАЛЬЧУК
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