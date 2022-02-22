Бизнес без паники: компании работают без изменений и имеют план "Б"

Ответственный бизнес готов к любому развитию событий в Украине. Фото: pixaby.com

Почти 90% руководителей украинских компаний сообщили, что продолжают работу в обычном режиме.

Такие данные опроса проведенного вчера вечером, накануне решения России о вводе войск в ЛДНР, приводит Европейская Бизнес Ассоциация.

Из более 1000 представителей украинского и международного бизнеса около 70% компаний уже имеют планы "Б" по действиям в чрезвычайных ситуациях. При этом 15% сообщают о готовности к релокации, однако в настоящее время остаются в Украине и продолжают следить за ходом событий.

Треть лидеров ввела возможность удаленной работы для работников, учитывая новые угрозы. Однако дистанционная работа была еще с начала пандемии, так что это не является принципиально новым решением.

Только 3% руководителей бизнесов сообщили о выезде за границу, другие 11% – об отъезде их семей, впрочем, некоторые сделали это по требованию главных офисов компаний.

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"Чрезвычайно впечатляет выдержка и устойчивость наших компаний, которые продолжают работать и верят в лучшее будущее Украины. Ответственный бизнес всегда был активным участником важных событий в стране, заботится о своих сотрудниках и их семьях, поддерживает армию и общество", - говорит исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

22 февраля Госдума страны-агрессора ратифицировала договоры с так называемыми ЛНР и ДНР. Накануне Владимир Путин признал образование на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей "независимыми республиками". После этого подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Ночью против 22 февраля в Донецк и Луганск вошли многочисленные колонны бронетехники.