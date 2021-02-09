Биткоин продолжает рост: монета установила исторический максимум

За ночь биткоин подорожал сразу на несколько тысяч. Фото: pexels.com

Биткоин, который вчера установил рекорд и впервые подорожал до $43 тыс., продолжил рост. По состоянию на 9 утра 9 февраля криптовалюта стоила $48 тыс.

За ночь биткоин подорожал сразу на несколько тысяч. Утром, на своем пике, цена монеты превышала $48,2 тыс., более 1,32 млн грн - это на 23% больше, чем сутки назад. Сейчас цена биткоина немного снизилась - до $47 тыс., сообщает онлайн-сервис CoinDesk.

Основной причиной для подорожания биткоина стало решение американской компании Tesla, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, инвестировать в эту криптовалюту.

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Компания Tesla инвестировала $1,5 млрд в биткоины. После этого стоимость монеты превысила $43 тыс. В компании также отметили, что "в ближайшем будущем" в качестве оплаты за свои продукты они могут начать принимать биткоины.