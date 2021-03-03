Биткоин может привести к разрушительным потерям - генеральный прокурор Нью-Йорка

Инвестиции в криптовалюту рискованные и нестабильные. Фото: pexels.com

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летита Джеймс назвала биткоин "спекулятивной пузырем", который используют преступники.

По словам прокурора, инвестиции в криптовалюту рискованные и нестабильные. Они могут как быстро обогатить человека, так и привести к разрушительным потерям, передает Obozrevatel.

"Криптовалюта - это рискованные, нестабильные инвестиции, которые могут привести к разрушительным потерям так же быстро, как и принести прибыль", - отмечает Летита Джеймс.

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Директор по исследованиям Messari Эрик Тернер считает, что она переоценила опасения.

"Ее слова могут "напугать людей" вместо того, чтобы по-настоящему рассказать им о криптоактивах", - говорит Эрик Тернер.

По состоянию на 10:20 3 марта биткоин торгуется на уровне $50 тыс. Валюта продолжила рост, после обвала 2 марта до $47 тыс.

В январе 2021-го количество новых пользователей криптовалюты стремительно выросла и достигла 106 млн.