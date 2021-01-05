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вторник, 05 января 2021 17:58

Биткоин будет стоить $146 тыс. - эксперты дали прогноз

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Биткоин будет стоить $146 тыс. - эксперты дали прогноз
Биткоин может достичь $ 146 тыс в долгосрочной перспективе. Фото: pexels.com

Стоимость биткоина может достичь $146 тыс. в долгосрочной перспективе.

Стратеги JPMorgan Chase считают, текущая рыночная капитализация биткоинов в $575 млрд должна вырасти в 4,6 раз, чтобы соответствовать общему объему инвестиций частного сектора в золото через биржевые фонды или слитки и монеты, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет JPMorgan.

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Впрочем, аналитики отметили, что вытеснение биткоином золота как "альтернативной" валюты - многолетний процесс. Это свидетельствует о большом потенциале роста стоимости биткоина в долгосрочной перспективе.

Также стратеги предупредили, что нельзя исключать возможность возникновения спекулятивной мании, которая может подтолкнуть курс биткоина до $50 тыс. - $100 тыс. в ближайшее время. Однако такие ценовые уровни окажутся неустойчивыми.

Согласно данным Coin Desk, по состоянию на 12:59 5 января по Киеву, стоимость биткоина составляла $31 тыс.

Сегодня в 8:14 курс биткоина упал до $29,99 тыс. Это на 10% меньше, чем рекордное ценовое значения в $33 тыс., что достигнуто 3 января.

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