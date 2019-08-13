Bitcoin ощутимо подешевел

За последние 7 дней Bitcoin подешевел более чем на $970. Фото: medium

Криптовалюта Bitcoin стремительно дешевеет. На 13 августа стоит $11 288.

Цена за сутки упала на 0,85%. Общая капитализация опустилась до $ 201,5 млрд, передает CoinMarketCap.

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За последние 7 дней Bitcoin подешевел более чем на $970.

Еще во вторник 6 августа криптовалюта стоила $12 260. Капитализация превышала $214 млрд.

Член Совета управляющих Европейского центрального банка и руководитель Банка Эстонии Ардо Ханссон и глава Национального экономического совета Израиля Ави Симхон предрекли Bitcoin неминуемый крах.