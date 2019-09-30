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понедельник, 30 сентября 2019 12:02

Bitcoin обвалился

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Bitcoin обвалился
Власники Bitcoin втратили майже $8 млрд. Фото: vestifinance.ru

Криптовалюта Bitcoin пересекла психологическую отметку $8000. Стоит около $7840.

За сутки ее стоимость снизилась на 4%. За выходные криптовалюта подешевела на $418. Общая стоимость Bitcoin упала с $148,4 млрд до $140,9 млрд, передает CoinMarketCap.

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За несколько дней владельцы криптовалюты потеряли почти $8 млрд.

В ближайшее время Bitcoin может подешеветь до $7700, прогнозируют аналитики.

Член Совета управляющих Европейского центрального банка и руководитель Банка Эстонии Ардо Ханссон и глава Национального экономического совета Израиля Ави Симхон предрекли Bitcoin неминуемый крах. Ханссон назвал цифровые валюты "полным бредом", а падение курса - "разрушением пузыря".

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30
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