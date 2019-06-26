Билеты на поезд подорожают

Компания больше не будет компенсировать убытки от пассажирских перевозок грузовыми. Фото: storage1.censor.net

Укрзализныця планирует повышение тарифов на билеты в пассажирских поездах до рыночного уровня.

Компания намерена отказаться от субсидирования потерь при перевозке пассажиров за счет прибыли от грузовых перевозок, сообщает "Интерфакс-Украина".

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В компании отмечают, что уже успешно внедрили ценовую политику, которая основывается на уровне спроса и предложения, для вагонов Интерсити + бизнес-класса.

Планируют также открыть доступ к рынку железнодорожных перевозок для частных компаний.

В то же время, у перевозчика считают, что усиление конкуренции на рынке Украины может иметь непредсказуемые последствия для компании.

Укрзализныця должна вернуть доплачены деньги за кондиционер, если он не будет работать. Кондиционеры есть почти в половине вагонов, но за такой комфорт придется доплатить - около 15% стоимости билета. Если в вагоне кондиционер не будет работать, эти деньги вернут только после официальной жалобы.