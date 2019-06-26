Билеты на поезд подорожают

 
Ексклюзивы
1/5
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
1 Просмотров: 14616
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 765
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3015
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
9 Просмотров: 6372
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 369
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1260
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2673
Зеленский и олигархи: кто кого
Зеленский и олигархи: кто кого
Просмотров: 3834
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
Просмотров: 6183
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
1 Просмотров: 5220
Фото
Все фото
4
7
3
3
9
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Видео
Все видео
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Интервью
1/5
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 576
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 1926
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11043
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 747
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2205
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
24 июня 2019
1 Просмотров: 2286
Здрастуй, Польща
— Батьку, візьми мене із собою до Польщі, — проситься донька-десятикласниця. — Коли ще Україна гратиме у фіналі чемпіонату ...
среда, 26 июня 2019 15:41

Билеты на поезд подорожают

  Комментировать
Билеты на поезд подорожают
Компания больше не будет компенсировать убытки от пассажирских перевозок грузовыми. Фото: storage1.censor.net

Укрзализныця планирует повышение тарифов на билеты в пассажирских поездах до рыночного уровня.

Компания намерена отказаться от субсидирования потерь при перевозке пассажиров за счет прибыли от грузовых перевозок, сообщает "Интерфакс-Украина".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликовали стратегию Укрзализныци в случае возобновления сообщения с ОРДЛО

В компании отмечают, что уже успешно внедрили ценовую политику, которая основывается на уровне спроса и предложения, для вагонов Интерсити + бизнес-класса.

Планируют также открыть доступ к рынку железнодорожных перевозок для частных компаний.

В то же время, у перевозчика считают, что усиление конкуренции на рынке Украины может иметь непредсказуемые последствия для компании.

Укрзализныця должна вернуть доплачены деньги за кондиционер, если он не будет работать.

Кондиционеры есть почти в половине вагонов, но за такой комфорт придется доплатить - около 15% стоимости билета. Если в вагоне кондиционер не будет работать, эти деньги вернут только после официальной жалобы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Билеты на поезд подорожают». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июня

Смерть ребенка была страшной: 6-летнюю девочку изнасиловали и убили

Убили брата украинского командира

Два флага - одна страна: отмечают День крымскотатарского флага

Ввели уголовную ответственность за опоздание на работу

ТОП-8 советов: что нужно делать, чтобы ребенок не стал наркоманом

Против восставших узников применили танки

Арестовали министра внутренних дел

К участию в автогонке не пригласили англичан и американцев

Самое читаемое
Назвали области, где лучше всего сдали ВНО-2019
Назвали области, где лучше всего сдали ВНО-2019 Просмотров: 32008
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
6
 Просмотров: 26085
На передовой разводят войска
На передовой разводят войска
 2 Просмотров: 15093
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
 1 Просмотров: 14634
Появилась реакция Зеленского на скандальное решение ПАСЕ
Появилась реакция Зеленского на скандальное решение ПАСЕ 4 Просмотров: 14193
Экономика
Украинцам разрешат работать вне офиса
Украинцам разрешат работать вне офиса Просмотров: 441
Украинцам пообещали новые тарифы на горячую воду
Украинцам пообещали новые тарифы на горячую воду Просмотров: 234
Руководство "Укрэнерго" не уполномочено заниматься вопросом ПСО - Насалик
Руководство "Укрэнерго" не уполномочено заниматься вопросом ПСО - Насалик Просмотров: 81
От спичек до цемента: Украина расширила эмбарго на товары из РФ
От спичек до цемента: Украина расширила эмбарго на товары из РФ 1 Просмотров: 729
Хлеб подорожал
Хлеб подорожал Просмотров: 135
Больше всего комментируют
13
Против конкурентов Порошенко вбухали не менее 6,5 грн на "чернуху" в Facebook
9
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
8
Суд вернул советские названия столичным проспектам Бандеры и Шухевича
7
Новые лица в киевской "Батьківщині" - кандидаты в Верховную Раду
6
Партия Зеленского сбросила в рейтинге - свежий опрос
Голосов: 20835
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua