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четверг, 21 января 2021 11:20

Безработных украинцев бесплатно переучат на IT-шников

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Безработных украинцев бесплатно переучат на IT-шников
Эксперимент будут проводить в Киеве. Фото: pexels.com

Минэкономики совместно с Минцифрой и Государственным центром занятости в рамках эксперимента будут учить безработных в Киеве IT-специальностям.

Соответствующее решение Кабинет министров одобрил на заседании 20 января, сообщила пресс-служба Минэкономики.

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Эксперимент будут проводить в Киеве, но в случае его успешного завершения планируется расширение инициативы на другие города Украины.

Финансировать инициативу будут за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы. Отбором учебных заведений и участников среди зарегистрированных безработных для участия в эксперименте будут заниматься специально созданные комиссии.

Обучение будет длиться не более 6 месяцев. После его успешного завершения, работодатель обязан трудоустроить безработного минимум на год с установленной заработной платой в размере не менее двух минимальных зарплат.

Заработную плату более 40 тыс грн готовы платить менеджерам по продажам, менеджерам по развитию и копирайтерам.

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