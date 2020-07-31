Безработица растет быстрее, чем прогнозировали

На 2021 год Нацбанк прогнозирует безработицу на уровне 9%. Фото: pixabay.com

Национальный банк ухудшил прогноз по безработице с 9,5% до 10%.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за июль.

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Прогнозы ухудшили из-за введения карантина. В то же время ослабление ограничений в мае способствовали росту предложения рабочий силы.

Также возобновился интерес к поиску работы за рубежом. Это связано с частичным открытием границ на выезд из страны.

На 2021 год регулятор прогнозирует безработицу на уровне 9%. Ранее говорили о 8,6%. 2022-го ожидают 8,8% безработицы в стране.

Количество скрытых безработных (тех, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск или переведен на частичную занятость) в Украине составляет 3,1 млн человек, или около 17% всей рабочей силы страны.