Без комиссий, с 4 валютными счетами и бонусом в 1000 грн — Кредобанк презентовал Правильную карту

С начала 2021 года украинцы могут самостоятельно выбирать банк, в котором они хотят открыть счет и получать заработную плату (Постановление НБУ №56 от 24.04.20). Многие относятся к выбору дебетовой карты легкомысленно, особо не вникая в тарифы и условия использования, а зря. Впоследствии карточка может оказаться неудобной и невыгодной.

Предложений по дебетовым картам на украинском рынке достаточно, но далеко не все они оправдывают ожидания пользователей. Кредобанк, который входит в ТОП-20 крупнейших банков с иностранным капиталом в Украине, при создании своей новой банковской карты провел аналитическое исследование. Результаты опросов помогли составить список основных требований клиентов — так появилась Правильная карта.

Четыре "за" в пользу Правильной карты

1. Простота использования. Пользователей банковских карт часто приводят в недоумение сложная тарификация и всевозможные комиссии, например, за отсутствие движения по счету. Получение и обслуживание Правильной карты полностью бесплатное. Рассчитываться карточкой можно ежедневно или время от времени (хоть раз в год), платить ничего не придется.

2. Бесплатный сервис. Перед тем, как оформить дебетовую карту, потребителям часто приходится разбираться с вопросом, в каких банкоматах можно будет снять свои деньги без комиссии. С Правильной картой можно смело идти к любому банкомату в Украине — за обналичивание платить не нужно.

3. Возможности для клиента. Дебетовые карты могут иметь ограниченный функционал, из-за чего держатели несут дополнительные расходы. Обладатели Правильной карты могут спокойно рассчитываться в любых торговых точках, в том числе по технологии бесконтактных платежей NFC, а также управлять и контролировать счета с помощью онлайн-банкинга. При этом Кредобанк позаботился о том, чтобы упростить и удешевить своим клиентам операции по валютному обмену и расчетам.

4. Удобство и безопасность. Пользователи традиционно обеспокоены уровнем безопасности карточных операций. Клиентам Кредобанка предоставляется возможность выбирать платежную международную систему — VISA или MasterCard, которые постоянно совершенствуют технологии защиты. Чтобы еще больше защитить клиентов и сделать пользование Правильной картой максимально удобным, Кредобанк использовал вертикальный дизайн пластиковой карты. Благодаря этому данные по карте разнесены по двум сторонам, поэтому интуитивно понятно, как вставлять карточку в терминал и банкомат.

Эксклюзив от Кредобанка: бесплатный дебетовый пакет с 4 счетами

По условиям пакета "Правильная карта", клиенту открывают четыре текущих счета — гривневый и три валютных, в долларах США (USD), евро (EUR) и польских злотых (PLN).

При оформлении бесплатно выдаются две банковские карты: гривневая + одна валютная карта (в той валюте, которую выбрал сам клиент). При необходимости можно дозаказать еще две валютные карты, но эта услуга будет платной — по 100 грн за каждую дополнительную карту.

Что можно делать и как работать с оформленными счетами и картами?

• Правильная карта может использоваться как зарплатная карта (в том числе самозанятыми лицами), а также для получения стипендий, пенсии и различных социальных выплат.

• С помощью Правильной карты можно снять без комиссии наличные средства до 100 000 грн ежемесячно — в отделениях Кредобанка (до 50 000 грн) и в любых банкоматах Украины (до 50 000 грн в месяц).

• Хорошая новость для тех, кто работает и часто бывает в Польше. Кредобанк входит в структуру крупнейшего польского банка PKO Bank Polski SA. Оформив Правильную карту, можно бесплатно снимать свои наличные деньги во всех банкоматах сети PKO на территории Польши с гривневой или карты в злотых.

• Используя Правильную карту, можно оплачивать покупки и услуги в обычных и интернет-магазинах, через POS-терминалы и терминалы самообслуживания. Правильная карта поддерживает бесконтактную оплату (карточки оснащены NFC-чипом).

• Имея в распоряжении валютные счета, держатели Правильной карты в любой момент могут осуществить перевод денежных средств, обмен валют и расчеты за рубежом без лишних расходов за конвертацию. Не нужно идти в банковское отделение — все операции могут проводиться через онлайн-банкинг. Клиент получает реальную экономию: отсутствует комиссия за конвертацию, обмен происходит по выгодному курсу чем в отделениях.

• Помимо текущих счетов, держателю Правильной карты предоставляется накопительный счет "Кишеня" (он открывается автоматически). Кредобанк ежемесячно начисляет проценты на остаток средств на счету клиента (6% годовых). При этом можно пользоваться счётом — пополнять и тратить средства на свои нужды.

• Тем, кто активно пользуется Правильной картой, банк начисляет бонус в размере 1000 грн. Условия их получения предельно простые: в течение первого полугода нужно ежемесячно пополнять счет на сумму от 6 тыс. грн и проводить операции на сумму от 3 тыс. грн. Бонусная тысяча начисляется в два этапа: первые 500 грн по истечении первых трех месяцев использования карты и вторые 500 грн — спустя еще три месяца.

• Напоминаем, что Правильная карта — это дебетовая карта, то есть на ней будут только личные средства клиента. Однако через три месяца после оформления карточки каждый держатель получит от Кредобанка персональное кредитное предложение.

Как оформить Правильную карту?

Оформить банковскую карту от Кредобанка могут граждане Украины, достигшие 14-летнего возраста. Для получения нужны паспорт и идентификационный код (можно предъявить документы, используя приложение Дія).

• Самый удобный вариант — заказать платежную карту онлайн на сайте Кредобанка. На электронную заявку, в которой нужно указать ФИО и контактной телефон, ответит менеджер. С ним согласовываются вопросы, касающиеся вида (именная/неименная, VISA/MasterCard) и валюты карты, а также удобное время и отделение для получения готовых карточек.

• Забрать Правильную карту можно в любом ближайшем отделении Кредобанка с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.

При выборе простой неименной карты ее можно будет забрать в день обращения. Именные, в том числе дополнительные валютные карты, будут готовы через 10 дней после заказа.

Услуги предоставляет ОАО "Кредобанк". Запись №96 от 31.03.1992 г. в Гос. реестре банков. Лицензия НБУ №43 от 11.10.2011 г.