Без комиссий, с 4 валютными счетами и бонусом в 1000 грн — Кредобанк презентовал Правильную карту

 
Ексклюзивы
1/5
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 963
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 891
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
Просмотров: 1188
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
Просмотров: 270
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Просмотров: 351
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Просмотров: 513
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Просмотров: 1962
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Просмотров: 2034
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Просмотров: 1278
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
18
6
4
21
5
&quot;Дайте работать просто&quot;: предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Рада за год &quot;накрутила&quot; за коммуналку более 23 млн грн
Рада за год "накрутила" за коммуналку более 23 млн грн
Новые банкноты гривны вошли в обращение
Новые банкноты гривны вошли в обращение
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео
Все видео
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
Веерных отключений не будет - Зеленский
Веерных отключений не будет - Зеленский
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3258
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5724
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1242
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3915
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 918
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
08 декабря 2021
Просмотров: 90
Живі гроші
Тамара Петрівна живе неподалік. Із сусідами часто ділиться цікавими рецептами й порадами. – Попадали яблука – не біда. Ти їх збери, ...
среда, 08 декабря 2021 18:10

Без комиссий, с 4 валютными счетами и бонусом в 1000 грн — Кредобанк презентовал Правильную карту

  Комментировать

С начала 2021 года украинцы могут самостоятельно выбирать банк, в котором они хотят открыть счет и получать заработную плату (Постановление НБУ №56 от 24.04.20). Многие относятся к выбору дебетовой карты легкомысленно, особо не вникая в тарифы и условия использования, а зря. Впоследствии карточка может оказаться неудобной и невыгодной.

Предложений по дебетовым картам на украинском рынке достаточно, но далеко не все они оправдывают ожидания пользователей. Кредобанк, который входит в ТОП-20 крупнейших банков с иностранным капиталом в Украине, при создании своей новой банковской карты провел аналитическое исследование. Результаты опросов помогли составить список основных требований клиентов — так появилась Правильная карта.

 

Четыре "за" в пользу Правильной карты

1. Простота использования. Пользователей банковских карт часто приводят в недоумение сложная тарификация и всевозможные комиссии, например, за отсутствие движения по счету. Получение и обслуживание Правильной карты полностью бесплатное. Рассчитываться карточкой можно ежедневно или время от времени (хоть раз в год), платить ничего не придется.

2. Бесплатный сервис. Перед тем, как оформить дебетовую карту, потребителям часто приходится разбираться с вопросом, в каких банкоматах можно будет снять свои деньги без комиссии. С Правильной картой можно смело идти к любому банкомату в Украине — за обналичивание платить не нужно.

3. Возможности для клиента. Дебетовые карты могут иметь ограниченный функционал, из-за чего держатели несут дополнительные расходы. Обладатели Правильной карты могут спокойно рассчитываться в любых торговых точках, в том числе по технологии бесконтактных платежей NFC, а также управлять и контролировать счета с помощью онлайн-банкинга. При этом Кредобанк позаботился о том, чтобы упростить и удешевить своим клиентам операции по валютному обмену и расчетам.

4. Удобство и безопасность. Пользователи традиционно обеспокоены уровнем безопасности карточных операций. Клиентам Кредобанка предоставляется возможность выбирать платежную международную систему — VISA или MasterCard, которые постоянно совершенствуют технологии защиты. Чтобы еще больше защитить клиентов и сделать пользование Правильной картой максимально удобным, Кредобанк использовал вертикальный дизайн пластиковой карты. Благодаря этому данные по карте разнесены по двум сторонам, поэтому интуитивно понятно, как вставлять карточку в терминал и банкомат.

 

Эксклюзив от Кредобанка: бесплатный дебетовый пакет с 4 счетами

По условиям пакета "Правильная карта", клиенту открывают четыре текущих счета — гривневый и три валютных, в долларах США (USD), евро (EUR) и польских злотых (PLN).
При оформлении бесплатно выдаются две банковские карты: гривневая + одна валютная карта (в той валюте, которую выбрал сам клиент). При необходимости можно дозаказать еще две валютные карты, но эта услуга будет платной — по 100 грн за каждую дополнительную карту.

Что можно делать и как работать с оформленными счетами и картами?

• Правильная карта может использоваться как зарплатная карта (в том числе самозанятыми лицами), а также для получения стипендий, пенсии и различных социальных выплат.

• С помощью Правильной карты можно снять без комиссии наличные средства до 100 000 грн ежемесячно — в отделениях Кредобанка (до 50 000 грн) и в любых банкоматах Украины (до 50 000 грн в месяц).

• Хорошая новость для тех, кто работает и часто бывает в Польше. Кредобанк входит в структуру крупнейшего польского банка PKO Bank Polski SA. Оформив Правильную карту, можно бесплатно снимать свои наличные деньги во всех банкоматах сети PKO на территории Польши с гривневой или карты в злотых.

• Используя Правильную карту, можно оплачивать покупки и услуги в обычных и интернет-магазинах, через POS-терминалы и терминалы самообслуживания. Правильная карта поддерживает бесконтактную оплату (карточки оснащены NFC-чипом).

• Имея в распоряжении валютные счета, держатели Правильной карты в любой момент могут осуществить перевод денежных средств, обмен валют и расчеты за рубежом без лишних расходов за конвертацию. Не нужно идти в банковское отделение — все операции могут проводиться через онлайн-банкинг. Клиент получает реальную экономию: отсутствует комиссия за конвертацию, обмен происходит по выгодному курсу чем в отделениях.

• Помимо текущих счетов, держателю Правильной карты предоставляется накопительный счет "Кишеня" (он открывается автоматически). Кредобанк ежемесячно начисляет проценты на остаток средств на счету клиента (6% годовых). При этом можно пользоваться счётом — пополнять и тратить средства на свои нужды.

• Тем, кто активно пользуется Правильной картой, банк начисляет бонус в размере 1000 грн. Условия их получения предельно простые: в течение первого полугода нужно ежемесячно пополнять счет на сумму от 6 тыс. грн и проводить операции на сумму от 3 тыс. грн. Бонусная тысяча начисляется в два этапа: первые 500 грн по истечении первых трех месяцев использования карты и вторые 500 грн — спустя еще три месяца.

• Напоминаем, что Правильная карта — это дебетовая карта, то есть на ней будут только личные средства клиента. Однако через три месяца после оформления карточки каждый держатель получит от Кредобанка персональное кредитное предложение.

 

Как оформить Правильную карту?

Оформить банковскую карту от Кредобанка могут граждане Украины, достигшие 14-летнего возраста. Для получения нужны паспорт и идентификационный код (можно предъявить документы, используя приложение Дія).

• Самый удобный вариант — заказать платежную карту онлайн на сайте Кредобанка. На электронную заявку, в которой нужно указать ФИО и контактной телефон, ответит менеджер. С ним согласовываются вопросы, касающиеся вида (именная/неименная, VISA/MasterCard) и валюты карты, а также удобное время и отделение для получения готовых карточек.

• Забрать Правильную карту можно в любом ближайшем отделении Кредобанка с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.

При выборе простой неименной карты ее можно будет забрать в день обращения. Именные, в том числе дополнительные валютные карты, будут готовы через 10 дней после заказа.

Услуги предоставляет ОАО "Кредобанк". Запись №96 от 31.03.1992 г. в Гос. реестре банков. Лицензия НБУ №43 от 11.10.2011 г.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Без комиссий, с 4 валютными счетами и бонусом в 1000 грн — Кредобанк презентовал Правильную карту». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
декабря

В Киеве снесли памятник Ленину. Его куски разобрали на сувениры

В церкви трагически погибли верующие

ВАР украл победу "Динамо" над "Бенфикой"

Самое читаемое
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
10
 Просмотров: 43841
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
5
 Просмотров: 14598
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
 Просмотров: 10593
Собрали более 21 тыс. подписей. В сети хотят запретить интервью Уилла Смита
Собрали более 21 тыс. подписей. В сети хотят запретить интервью Уилла Смита
5
 Просмотров: 8415
&quot;Украина агрессивно себя ведет&quot;, &quot;Путин охраняет от украинцев&quot; - миф о &quot;братских&quot; россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
 Просмотров: 7623
Экономика
Правительство выплатит недополученные "карантинные" 8 тыс. грн: куда обращаться
Правительство выплатит недополученные "карантинные" 8 тыс. грн: куда обращаться Просмотров: 144
"Промышленный безвиз" требует определения национального метрологического института
"Промышленный безвиз" требует определения национального метрологического института Просмотров: 18
Зеленский узаконил "ковидную тысячу"
Зеленский узаконил "ковидную тысячу" 1 Просмотров: 405
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
 Просмотров: 513
Валюта стремительно подешевела после длительного роста
Валюта стремительно подешевела после длительного роста Просмотров: 738
Больше всего комментируют
9
Денисова хочет закрыть "Миротворец", который запретили в России
8
Порошенко очертил "красные линии" для разговора Байдена с Путиным
4
Подозреваемый в $150 тыс. взятки экс-судья Чаус оглох - суд перенесли
1
Вместо арсеналов – ржавая арматура. Как "закопали" миллиард на строительстве складов
1
Войска НАТО должны стоять в Украине - Болтон
Голосов: 26994
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть