Без "большого строительства" экономика за год упала бы на 11% - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 522
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1080
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1395
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 243
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 693
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5166
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 225
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Фото
Все фото
8
10
4
9
9
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Киевлянин придумал доставку &quot;выходного дня&quot;
Киевлянин придумал доставку "выходного дня"
Куриные бедра продают по 20 гривен
Куриные бедра продают по 20 гривен
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Просмотров: 657
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 693
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 297
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 486
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5166
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 декабря 2020
Просмотров: 414
Не оглядатися
Я ніколи не знав Марію Пилипенко з Мошурова поблизу Тального. А коли став редактором районної газети, Марію Титівну підвіз машиною її син. ...
пятница, 04 декабря 2020 16:36

Без "большого строительства" экономика за год упала бы на 11% - эксперт
8

  Комментировать
 

Мультипликативный эффект от строительства дорог в рамках президентской программы Большая Стройка составляет 3 гривны 5 копеек на каждую вложенную гривну.

Об этом заявил экономист Михаил Кухар, представитель независимой экономической группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook во время форума "СЕТЬ: форум дорожной отрасли".

Группа экономистов с участием Михаила Кухара анализировала антикризисные меры, принятые в Украине. "На фоне спада ВВП во втором квартале 11,4% и 3,7% в четвертом, по прогнозам наших экономистов, в финальном расчете спад ВВП нашей страны был бы 11% в четвертом квартале, если бы не удельный вес производства (Большой Стройки)", — заявил Кухар.

"Удельный вес Большой Стройки в ВВП экономики Украины выросла с 2,8% в первом квартале до 10% в четвертом", — отметил Кухар и добавил, что в структуре промежуточного потребления и ВВП Украины строительство имеет наибольший коэффициент — 3,4%.

Кухар также процитировал заявление директора-распорядительницы МВФ Кристалины Георгиевой, о приоритетах помощи странам из группы G-20: "Страны должны подготовиться к системным синхронным усилиям по инвестициям в инфраструктуру, как только удастся взять пандемию под контроль. Кроме того, новые исследования МВФ показывают, что единовременные инвестиции в страны G-20 принесут большие потенциальные выгоды, если бы страны, которые имеют наибольшие бюджетные возможности увеличили свои расходы на инфраструктуру на 0,5% ВВП в 2021, то рост мирового ВВП до 25 года имел бы устойчивый тренд в 2% в год".

Усиление государственного спроса, который должен компенсировать спад ВВП, который происходит из-за падения частного спроса в экономике является одной из рекомендаций МВФ по борьбе с последствиями коронакризиса, отметил экономист.

 
 
 
 
 
 
 

Как заявили в Офисе президента Украины, план-факт Большой Стойки по состоянию на середину ноября уже выполнен на 87%. "Для нас всех, Большая Стройка есть, в первую очередь, значительным менеджерским и медийным вызовом. 87% завершенных объектов говорят сами за себя — это абсолютный рекорд выполнения за все годы независимости. До конца года должны приблизиться к показателю 95%", — отметил заместитель председателя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

К началу 2020 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале программы Большая Стройка. В рамках нее планировалось обновить и построить 6500 км дорог (государственного и местного значения), более 150 искусственных сооружений, 100 школ, 100 детских садов, 100 спортивных объектов.

Українські новини
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Без "большого строительства" экономика за год упала бы на 11% - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
декабря

Появилась первая универсальная кредитная карта

Самое читаемое
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
6
 Просмотров: 19296
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
8
 Просмотров: 12024
&quot;Муж изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры&quot;
"Муж изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры" Просмотров: 11376
Бывшие &quot;беркутовцы&quot; служат режиму Лукашенко
Бывшие "беркутовцы" служат режиму Лукашенко Просмотров: 8127
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема Просмотров: 6885
Экономика
Объяснили, как будут проверять получателей субсидии
Объяснили, как будут проверять получателей субсидии Просмотров: 63
Как получить карантинную помощь: разъяснение
Как получить карантинную помощь: разъяснение Просмотров: 72
Страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти
Страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти Просмотров: 117
Платежные карты в Украине могут стать платными
Платежные карты в Украине могут стать платными Просмотров: 567
Сфальсифицировал 72 банковские карты: задержали мошенника, который похищал данные украинцев
Сфальсифицировал 72 банковские карты: задержали мошенника, который похищал данные украинцев Просмотров: 153
Больше всего комментируют
9
На скандальной гей-вечеринке "засветился" дипломат из Эстонии
6
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
4
Експеримент
3
Заместителю Ермака готовили подозрение. Венедиктова помешала
3
Укрборонпром закроют - новый гендиректор
Голосов: 25655
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть