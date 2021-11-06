Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину

Снабжение электроэнергии возобновили 6 ноября. Фото: ua.news

Беларусь 6 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину в рамках аварийной помощи.

Согласно подписанному контракту, поставки будут производиться в течение ноября. Об этом сообщает Министерство энергетики Беларуси.

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График поставок сформировала Беларусь с учетом технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.

1 ноября президент Владимир Зеленский обсудил с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани возможность и условия поставки в Украину сжиженного катарского газа. Встреча состоялась на конференции ООН по изменению климата в британском Глазго. Также обсудили развитие военно-технического сотрудничества между странами.