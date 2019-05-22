Беларусь сняла ограничения на поставку топлива в Украину

Беларусь возобновила поставки нефти в Украину. Фото: ТСН

Ограничения на экспорт белорусских нефтепродуктов, которые вводились в связи с поступлением некачественной нефти из России, сняты.

"Запрет на экспорт полностью снята, есть только одно обязательство - это обеспечение внутреннего рынка в полном объеме", - заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает БЕЛТА.

По словам главы концерна, пока внутренний рынок страны полностью обеспечен качественным топливом.

"Регулирования экспорта в ручном режиме "Белнефтехима" сегодня нет. Экспорт нефтепродуктов продолжается в автоматическом режиме, нет никаких ограничений", - добавил Рыбаков.

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19 апреля концерн "Белнефтехим" заявил о 10-25-кратном превышении допустимых показателей доли органических хлоридов в нефти, поставляемой по нефтепроводу "Дружба". Российская "Транснефть" признала отклонения в качестве, а Минэнерго РФ заявило, что проблемы носят "технический характер". 22 апреля некачественное сырье достигло европейских и украинских НПЗ.